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ChatGPT'ye şerbetçiotu verdiler, bira üretti
ChatGPT'ye şerbetçiotu verdiler, bira üretti
ABD'li yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT, bira üretti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T10:30+0300
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bira
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ABD'nin Detroit kentinde bulunan bir fabrikası Atwater Brewery, ChatGPT'nin yazdığı tarifi kullanarak bira üretti.ChatGPT'ye başvurma adımının firmanın kalite müdürü Joe Platt'a ait oluğu belirtildi.Tüm üretim süreci, ChatGPT'nin ayrıntılı tarifine ve talimatlarına göre yapıldı.Platt, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Ondan elimizdeki özel şerbetçiotlarını kullanarak bir tarif hazırlamasını istedim" ifadelerini kullandı.Fabrikanın ortağı Isaiah Archer, "'Bize bir bira tarifi vermesini istersek ne olacağını görelim' diye düşündük" dedi.Ekip, daha sonra ChatGPT'den bol köpüklü ve tropikal bir bira istedi.Geçen hafta satışa sunulan yüzde 6.5 alkollü biraya 'Robo Bira' adı verildi.Firma, bu birayı denizaşırı ülkelere de ihraç etmeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/uluslararasi-yeterlilik-kurumu-ogrenciler-intihal-yapmadiklari-surece-chatgptden-alinti-yapabilir-1067566610.html
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chatgpt, bira
chatgpt, bira

ChatGPT'ye şerbetçiotu verdiler, bira üretti

10:30 03.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayoalkol - bira
alkol - bira - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
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ABD'li yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT, bira üretti.
ABD'nin Detroit kentinde bulunan bir fabrikası Atwater Brewery, ChatGPT'nin yazdığı tarifi kullanarak bira üretti.
ChatGPT'ye başvurma adımının firmanın kalite müdürü Joe Platt'a ait oluğu belirtildi.
Tüm üretim süreci, ChatGPT'nin ayrıntılı tarifine ve talimatlarına göre yapıldı.
Platt, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Ondan elimizdeki özel şerbetçiotlarını kullanarak bir tarif hazırlamasını istedim" ifadelerini kullandı.
Fabrikanın ortağı Isaiah Archer, "'Bize bir bira tarifi vermesini istersek ne olacağını görelim' diye düşündük" dedi.
Ekip, daha sonra ChatGPT'den bol köpüklü ve tropikal bir bira istedi.
Geçen hafta satışa sunulan yüzde 6.5 alkollü biraya 'Robo Bira' adı verildi.
Firma, bu birayı denizaşırı ülkelere de ihraç etmeyi planlıyor.
Bilgisayar, laptop, iş, çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
YAŞAM
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27 Şubat, 17:16
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