https://sputniknews.com.tr/20230303/chatgptye-serbetciotu-verdiler-bira-uretti-1067750241.html

ChatGPT'ye şerbetçiotu verdiler, bira üretti

ChatGPT'ye şerbetçiotu verdiler, bira üretti

ABD'li yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT, bira üretti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T10:30+0300

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yaşam

chatgpt

bira

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ABD'nin Detroit kentinde bulunan bir fabrikası Atwater Brewery, ChatGPT'nin yazdığı tarifi kullanarak bira üretti.ChatGPT'ye başvurma adımının firmanın kalite müdürü Joe Platt'a ait oluğu belirtildi.Tüm üretim süreci, ChatGPT'nin ayrıntılı tarifine ve talimatlarına göre yapıldı.Platt, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Ondan elimizdeki özel şerbetçiotlarını kullanarak bir tarif hazırlamasını istedim" ifadelerini kullandı.Fabrikanın ortağı Isaiah Archer, "'Bize bir bira tarifi vermesini istersek ne olacağını görelim' diye düşündük" dedi.Ekip, daha sonra ChatGPT'den bol köpüklü ve tropikal bir bira istedi.Geçen hafta satışa sunulan yüzde 6.5 alkollü biraya 'Robo Bira' adı verildi.Firma, bu birayı denizaşırı ülkelere de ihraç etmeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230227/uluslararasi-yeterlilik-kurumu-ogrenciler-intihal-yapmadiklari-surece-chatgptden-alinti-yapabilir-1067566610.html

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chatgpt, bira