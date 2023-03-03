https://sputniknews.com.tr/20230303/bilirkisi-tespiti-kahramanmarasta-yonetmelige-uygun-bina-orani-yuzde-5-1067746560.html

Bilirkişi tespiti: Kahramanmaraş'ta yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Bilirkişi tespiti: Kahramanmaraş'ta yönetmeliğe uygun bina oranı yüzde 5

Kahramanmaraş Başsavcılığı talimatıyla bilirkişi olarak atanan ve deprem bölgesinde incelemeler yapan Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T08:49+0300

2023-03-03T08:49+0300

2023-03-03T08:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

bilirkişi

yönetmelik

bina

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Yapılan incelemelerde 156 binden fazla binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini kaydeden Ali Sercan Kesten, yıkılan ve ağır hasar gören binalardaki konut sayısının 507 bin civarında, orta ve hafif hasarlı bina sayısının ise 43 bin dolayında olduğunu söyledi.‘Beton kalitesi kötü’Milliyet gazetesinin haberine göre Bora Akşar ise beton kalitesinin kötü olduğuna vurgu yaparak “Beton kalitesi ve işçilik kötü. Kırma taşlar yerine dere çakılı olarak bilenen pürüzsüz yüzeyli taşların kullanıldığını gördük” dedi. Akşar, özellikle kolon, kiriş ve perde gibi taşıyıcı sistem elemanlarında işçilik ve imalat hataları olduğunu vurguladı.Önder Umut da “Yapıları, yapı üretim sürecinin tüm gerekliliklerine uygun bir şekilde yapmış olsaydık, deprem yönetmeliğinin tasarım felsefesine uygun olarak binalar yine hasar alacak, ancak yıkılmayacaktı” dedi. Akademisyenler, deprem bölgesindeki yapı stokunun çok kötü olduğunu vurguladı ve yönetmelik standartlarına uyan bina sayısının yüzde 5 ile 7 civarında olduğunu aktardılar.

https://sputniknews.com.tr/20230303/70-kisinin-hayatini-kaybettigi-alpargun-apartmaninin-muteahhidi-dere-yatagi-oldugunu-biliyordum-1067746407.html

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