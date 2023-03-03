https://sputniknews.com.tr/20230303/bidena-tepki-iki-kardesin-fentanilden-olumu-hakkinda-gulerek-yorum-yapti-1067764372.html
Biden'a tepki: İki kardeşin fentanilden ölümü hakkında gülerek yorum yaptı
Biden'a tepki: İki kardeşin fentanilden ölümü hakkında gülerek yorum yaptı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Baltimore kentinde düzenlenen Demokrat Parti toplantısında 2 gencin fentanil (bir tür uyuşturucu madde) nedeniyle hayatını... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T14:05+0300
2023-03-03T14:05+0300
2023-03-03T14:05+0300
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Önceki gün Michigan'dan ABD Kongresi'ne giden Rebecca Kiessling adlı bir anne, 2020 yılında 18 ve 20 yaşlarındaki oğullarını aşırı dozda fentanil nedeniyle kaybettiğini söylemişti.Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, iki genç kardeşin ölümünde Biden'ın sorumluluğu bulunduğunu, zira Biden'ın ülkedeki uyuşturucu madde trafiğinin durumundan sorumlu olduğunu ifade etti.Greene'in sözlerine gülerek yanıt veren Biden, "Greene, fentanil nedeniyle iki çocuğunu kaybeden bir annenin sözlerini yorumlarken çok net bir şekilde beni onları öldürmekle suçladı. En ilginci de aldıkları fentanilin önceki hükümet sırasında ortaya çıkmasıydı" dedi.Biden'ın sözleri parti üyelerinin gülüşmelerini beraberinde getirirken ABD Başkanı bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini de sözlerine ekledi.Biden'ın tavrına tepki gösteren anne Kiessling, "Biden, iki oğlunu kaybetmiş bir anne hakkında konuşurken gülmeye başlıyor. Oğullarımın ölümü hakkında böyle mi konuşuyorsunuz? Kayıplarımla dalga mı geçiyorsunuz? Buna nasıl cüret edersin!" ifadelerini kullandı.Sergilenen tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kiessling, Biden'dan özür beklediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/bidendan-yeni-gaf-beyazim-ama-aptal-degilim-1067635630.html
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Biden'a tepki: İki kardeşin fentanilden ölümü hakkında gülerek yorum yaptı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Baltimore kentinde düzenlenen Demokrat Parti toplantısında 2 gencin fentanil (bir tür uyuşturucu madde) nedeniyle hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulması karşısında gülerek konuşması tepki topladı.
Önceki gün Michigan'dan ABD Kongresi'ne giden Rebecca Kiessling adlı bir anne, 2020 yılında 18 ve 20 yaşlarındaki oğullarını aşırı dozda fentanil nedeniyle kaybettiğini söylemişti.
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Marjorie Taylor Greene, iki genç kardeşin ölümünde Biden'ın sorumluluğu bulunduğunu, zira Biden'ın ülkedeki uyuşturucu madde trafiğinin durumundan sorumlu olduğunu ifade etti.
Greene'in sözlerine gülerek yanıt veren Biden, "Greene, fentanil nedeniyle iki çocuğunu kaybeden bir annenin sözlerini yorumlarken çok net bir şekilde beni onları öldürmekle suçladı. En ilginci de aldıkları fentanilin önceki hükümet sırasında ortaya çıkmasıydı" dedi.
Biden'ın sözleri parti üyelerinin gülüşmelerini beraberinde getirirken ABD Başkanı bu konuda daha fazla konuşmak istemediğini de sözlerine ekledi.
Biden'ın tavrına tepki gösteren anne Kiessling, "Biden, iki oğlunu kaybetmiş bir anne hakkında konuşurken gülmeye başlıyor. Oğullarımın ölümü hakkında böyle mi konuşuyorsunuz? Kayıplarımla dalga mı geçiyorsunuz? Buna nasıl cüret edersin!" ifadelerini kullandı.
Sergilenen tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kiessling, Biden'dan özür beklediğini belirtti.