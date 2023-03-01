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https://sputniknews.com.tr/20230301/bidendan-yeni-gaf-beyazim-ama-aptal-degilim-1067635630.html
Biden'dan yeni gaf: 'Beyazım ama aptal değilim'
Biden'dan yeni gaf: 'Beyazım ama aptal değilim'
Göreve gelmesinden bu yana sağlık sorunları ve imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, yüksek makamlarda siyah Amerikalıların olmasıyla övünürken... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:48+0300
2023-03-01T09:48+0300
dünya
joe biden
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gaf
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı'nın sona ermesi dolayısıyla konuşma yaptı.Biden, "Beyaz bir çocuk olabilirim ama aptal değilim. Gücün nerede olduğunu biliyorum... Şaka yaptığımı sanıyorsunuz. İlahi Dokuz'u uzun zaman önce öğrendim" ifadelerini kullandı.'İlahi Dokuz', 1930 yılında kurulan ve tarihsel olarak siyahların gittiği fakülte ve üniversitelerdeki öğrenci birliklerini temsil eden topluluğa verilen bir takma ad olarak biliniyor.2020'deki başkanlık kampanyasında Biden, Delaware'de bu okullardan birine gittiğini söylemişti.Öte yandan Biden, Güney Karolina'dan Demokrat Kongre Üyesi James Clyburn'e 2020'de kendisini desteklediği için teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230203/biden-yonetimimdeki-kadinlarin-yarisindan-fazlasi-kadin-1066520723.html
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joe biden, abd, gaf
joe biden, abd, gaf

Biden'dan yeni gaf: 'Beyazım ama aptal değilim'

09:48 01.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Göreve gelmesinden bu yana sağlık sorunları ve imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, yüksek makamlarda siyah Amerikalıların olmasıyla övünürken bir gafa daha imza attı. Biden, "Beyazım ama aptal değilim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı'nın sona ermesi dolayısıyla konuşma yaptı.
Biden, "Beyaz bir çocuk olabilirim ama aptal değilim. Gücün nerede olduğunu biliyorum... Şaka yaptığımı sanıyorsunuz. İlahi Dokuz'u uzun zaman önce öğrendim" ifadelerini kullandı.
'İlahi Dokuz', 1930 yılında kurulan ve tarihsel olarak siyahların gittiği fakülte ve üniversitelerdeki öğrenci birliklerini temsil eden topluluğa verilen bir takma ad olarak biliniyor.
2020'deki başkanlık kampanyasında Biden, Delaware'de bu okullardan birine gittiğini söylemişti.
Öte yandan Biden, Güney Karolina'dan Demokrat Kongre Üyesi James Clyburn'e 2020'de kendisini desteklediği için teşekkür etti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
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