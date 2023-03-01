https://sputniknews.com.tr/20230301/bidendan-yeni-gaf-beyazim-ama-aptal-degilim-1067635630.html

Biden'dan yeni gaf: 'Beyazım ama aptal değilim'

Biden'dan yeni gaf: 'Beyazım ama aptal değilim'

Göreve gelmesinden bu yana sağlık sorunları ve imza attığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, yüksek makamlarda siyah Amerikalıların olmasıyla övünürken... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T09:48+0300

2023-03-01T09:48+0300

2023-03-01T09:48+0300

dünya

joe biden

abd

gaf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067635473_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8cd7fae558c5adcfcc87d3e54db96545.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da Siyah Amerikalıların Tarihini Anma Ayı'nın sona ermesi dolayısıyla konuşma yaptı.Biden, "Beyaz bir çocuk olabilirim ama aptal değilim. Gücün nerede olduğunu biliyorum... Şaka yaptığımı sanıyorsunuz. İlahi Dokuz'u uzun zaman önce öğrendim" ifadelerini kullandı.'İlahi Dokuz', 1930 yılında kurulan ve tarihsel olarak siyahların gittiği fakülte ve üniversitelerdeki öğrenci birliklerini temsil eden topluluğa verilen bir takma ad olarak biliniyor.2020'deki başkanlık kampanyasında Biden, Delaware'de bu okullardan birine gittiğini söylemişti.Öte yandan Biden, Güney Karolina'dan Demokrat Kongre Üyesi James Clyburn'e 2020'de kendisini desteklediği için teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230203/biden-yonetimimdeki-kadinlarin-yarisindan-fazlasi-kadin-1066520723.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, abd, gaf