https://sputniknews.com.tr/20230203/biden-yonetimimdeki-kadinlarin-yarisindan-fazlasi-kadin-1066520723.html

Biden: Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın

Biden: Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın

Aile ve Tıbbi İzin Yasası'nın 30. yıldönümünde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa daha imza atarak "Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T09:23+0300

2023-02-03T09:23+0300

2023-02-03T09:26+0300

dünya

abd

joe biden

yasa

kadın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066520535_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_9ed4395cf28ff1a8124efb8e19a4f1d1.jpg

ABD Başkanı Joe Biden Aile ve Tıbbi İzin Yasası'nın (FMLA) 30. yıldönümünde yaptığı açıklamada, yönetimindeki 'kadınların yarısından fazlasının kadın' olduğunu söyledi.Biden, yasada meydana gelen değişiklikler ve çocuk sahibi olan düşük gelirli kadınlara yardım etme konusundaki başarılarından söz ederken bir gafa daha imza attı.Biden, "Kabinemdeki kadınların yarısından fazlası, kabinemdekilerin yarısından fazlası, yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın" ifadelerini kullandı.Amerikan Kurtarma Planı üzerinden sağlanan yardımların çoğunluğu kadın olan çocuk bakıcılarının ücretinin artmasına ön ayak olduğunu kaydeden Biden, ilgili yasanın düşük gelirli ailelerin çocuk bakımını karşılamasına yardımcı olmak için hibeyi yüzde 30 artırdığını da sözlerine ekledi.FMLA, eski Başban Bill Clinton döneminde çıkarılmış, bazı çalışanların işlerini ya da sağlık sigortası yardımlarını kaybetmeksizin 12 hafta ücretsiz izin kullanmasını sağlamıştı.Bununla beraber yasa, 49 personeli olan kamu kurumları, okullar ve özel işletmeleri ilgilendiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-kamala-harrise-yine-baskan-dedi-1065454324.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, yasa, kadın