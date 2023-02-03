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Biden: Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın
Biden: Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın
Aile ve Tıbbi İzin Yasası'nın 30. yıldönümünde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa daha imza atarak "Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T09:23+0300
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dünya
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ABD Başkanı Joe Biden Aile ve Tıbbi İzin Yasası'nın (FMLA) 30. yıldönümünde yaptığı açıklamada, yönetimindeki 'kadınların yarısından fazlasının kadın' olduğunu söyledi.Biden, yasada meydana gelen değişiklikler ve çocuk sahibi olan düşük gelirli kadınlara yardım etme konusundaki başarılarından söz ederken bir gafa daha imza attı.Biden, "Kabinemdeki kadınların yarısından fazlası, kabinemdekilerin yarısından fazlası, yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın" ifadelerini kullandı.Amerikan Kurtarma Planı üzerinden sağlanan yardımların çoğunluğu kadın olan çocuk bakıcılarının ücretinin artmasına ön ayak olduğunu kaydeden Biden, ilgili yasanın düşük gelirli ailelerin çocuk bakımını karşılamasına yardımcı olmak için hibeyi yüzde 30 artırdığını da sözlerine ekledi.FMLA, eski Başban Bill Clinton döneminde çıkarılmış, bazı çalışanların işlerini ya da sağlık sigortası yardımlarını kaybetmeksizin 12 hafta ücretsiz izin kullanmasını sağlamıştı.Bununla beraber yasa, 49 personeli olan kamu kurumları, okullar ve özel işletmeleri ilgilendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-kamala-harrise-yine-baskan-dedi-1065454324.html
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abd, joe biden, yasa, kadın
abd, joe biden, yasa, kadın

Biden: Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın

09:23 03.02.2023 (güncellendi: 09:26 03.02.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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Aile ve Tıbbi İzin Yasası'nın 30. yıldönümünde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir gafa daha imza atarak "Yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden Aile ve Tıbbi İzin Yasası'nın (FMLA) 30. yıldönümünde yaptığı açıklamada, yönetimindeki 'kadınların yarısından fazlasının kadın' olduğunu söyledi.
Biden, yasada meydana gelen değişiklikler ve çocuk sahibi olan düşük gelirli kadınlara yardım etme konusundaki başarılarından söz ederken bir gafa daha imza attı.
Biden, "Kabinemdeki kadınların yarısından fazlası, kabinemdekilerin yarısından fazlası, yönetimimdeki kadınların yarısından fazlası kadın" ifadelerini kullandı.
Amerikan Kurtarma Planı üzerinden sağlanan yardımların çoğunluğu kadın olan çocuk bakıcılarının ücretinin artmasına ön ayak olduğunu kaydeden Biden, ilgili yasanın düşük gelirli ailelerin çocuk bakımını karşılamasına yardımcı olmak için hibeyi yüzde 30 artırdığını da sözlerine ekledi.
FMLA, eski Başban Bill Clinton döneminde çıkarılmış, bazı çalışanların işlerini ya da sağlık sigortası yardımlarını kaybetmeksizin 12 hafta ücretsiz izin kullanmasını sağlamıştı.
Bununla beraber yasa, 49 personeli olan kamu kurumları, okullar ve özel işletmeleri ilgilendiriyor.
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