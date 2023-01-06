https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-kamala-harrise-yine-baskan-dedi-1065454324.html

Biden, yardımcısı Harris'e yine 'başkan' dedi

Biden, yardımcısı Harris'e yine 'başkan' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'i yine 'başkan' olarak nitelendirdi. Biden, daha önce iki defa daha Harris'e 'başkan' demişti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T13:44+0300

2023-01-06T13:44+0300

2023-01-06T14:01+0300

dünya

joe biden

kamala harris

gaf

başkan

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ABD Başkanı Joe Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ABD-Meksika sınırı ve göçmenlerle ilgili politikaları hakkında konuşma yaptığı sırada Harris'i yeniden 'başkan' olarak nitelendirdi.Hükümetin göç politikalarına ilişkin konuşan Biden, bu esnada "Bu çabaya Başkan Harris öncülük etti" ifadelerini kullandı.ABD'de hükümet karşıtı medya kuruluşları ve yorumcular ise, 80 yaşındaki Biden'ın bu açıklamalarını 'bunama' hastası olduğunun kanıtı olarak yorumladı.

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joe biden, kamala harris, gaf, başkan