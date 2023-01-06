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https://sputniknews.com.tr/20230106/biden-kamala-harrise-yine-baskan-dedi-1065454324.html
Biden, yardımcısı Harris'e yine 'başkan' dedi
Biden, yardımcısı Harris'e yine 'başkan' dedi
ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'i yine 'başkan' olarak nitelendirdi. Biden, daha önce iki defa daha Harris'e 'başkan' demişti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T13:44+0300
2023-01-06T14:01+0300
dünya
joe biden
kamala harris
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ABD Başkanı Joe Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ABD-Meksika sınırı ve göçmenlerle ilgili politikaları hakkında konuşma yaptığı sırada Harris'i yeniden 'başkan' olarak nitelendirdi.Hükümetin göç politikalarına ilişkin konuşan Biden, bu esnada "Bu çabaya Başkan Harris öncülük etti" ifadelerini kullandı.ABD'de hükümet karşıtı medya kuruluşları ve yorumcular ise, 80 yaşındaki Biden'ın bu açıklamalarını 'bunama' hastası olduğunun kanıtı olarak yorumladı.
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joe biden, kamala harris, gaf, başkan
joe biden, kamala harris, gaf, başkan

Biden, yardımcısı Harris'e yine 'başkan' dedi

13:44 06.01.2023 (güncellendi: 14:01 06.01.2023)
© REUTERS / LEAH MILLISKamala Harris - Joe Biden
Kamala Harris - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'i yine 'başkan' olarak nitelendirdi. Biden, daha önce iki defa daha Harris'e 'başkan' demişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ABD-Meksika sınırı ve göçmenlerle ilgili politikaları hakkında konuşma yaptığı sırada Harris'i yeniden 'başkan' olarak nitelendirdi.
Hükümetin göç politikalarına ilişkin konuşan Biden, bu esnada "Bu çabaya Başkan Harris öncülük etti" ifadelerini kullandı.
ABD'de hükümet karşıtı medya kuruluşları ve yorumcular ise, 80 yaşındaki Biden'ın bu açıklamalarını 'bunama' hastası olduğunun kanıtı olarak yorumladı.
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