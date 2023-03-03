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Ankara ve Muğla'daki bazı taşınmazlara ilişkin özelleştirme kararları onaylandı
Ankara ve Muğla'daki bazı taşınmazlara ilişkin özelleştirme kararları onaylandı
Ankara ve Muğla'da özelleştirme kapsamında yer alan bazı taşınmazların satışları uygun bulundu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:36+0300
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türkiye
taşınmaz
ankara
resmi gazete
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı taşınmazların bir bütün halinde 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bilfen Eğitim Kurumları AŞ'ye satılması kararı onaylandı.Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 86 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230202/hazineye-ait-dort-tasinmaz-ozellestirildi-1066477445.html
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taşınmaz, ankara, resmi gazete
taşınmaz, ankara, resmi gazete

Ankara ve Muğla'daki bazı taşınmazlara ilişkin özelleştirme kararları onaylandı

09:36 03.03.2023
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Ankara ve Muğla'da özelleştirme kapsamında yer alan bazı taşınmazların satışları uygun bulundu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir taşınmaz ile mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı taşınmazların bir bütün halinde 90 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bilfen Eğitim Kurumları AŞ'ye satılması kararı onaylandı.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 86 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
EKONOMİ
Hazine’ye ait dört taşınmaz özelleştirildi
2 Şubat, 09:01
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