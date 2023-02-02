https://sputniknews.com.tr/20230202/hazineye-ait-dort-tasinmaz-ozellestirildi-1066477445.html
Hazine’ye ait dört taşınmaz özelleştirildi
Hazine’ye ait dört taşınmaz özelleştirildi
Hazine'ye ait 4 taşınmaz daha düzenlenen ihalelerde haraç mezat Özelleştirme İdaresi tarafından satıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:01+0300
2023-02-02T09:01+0300
2023-02-02T09:02+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde 4 kamu taşınmazının özelleştirildiği duyuruldu.Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Susuz’daki 3 bin 282 metrekare taşınmaz 7 milyon 100 bin TL’ye Kayaburun Turizm şirketine satıldı.Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Susuz’daki 2 bin 931 metrekarelik bir başka taşınmaz 6 milyon 150 bin TL’ye Mahmut Cüneyt Böke’ye satıldı.Susuz’daki 2 bin 466 metrekarelik bir başka Hazine taşınmazı ise 5 milyon 650 bin TL’ye yine Kayaburun Turizm’e satıldı.Özelleştirme İdaresi’nin satışını gerçekleştirdiği dördüncü taşınmaz ise İstanbul’daydı. Hazine’ye ait Sarıyer Gümüşdere’Deki 420 metrekarelik arsa 1 milyon 480 bin TL’ye Faruk Morina’ya satıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
hazine, hazine ve maliye bakanlığı
hazine, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine’ye ait dört taşınmaz özelleştirildi
09:01 02.02.2023 (güncellendi: 09:02 02.02.2023) Abone ol
Hazine'ye ait 4 taşınmaz daha düzenlenen ihalelerde haraç mezat Özelleştirme İdaresi tarafından satıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde 4 kamu taşınmazının özelleştirildiği duyuruldu.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Susuz’daki 3 bin 282 metrekare taşınmaz 7 milyon 100 bin TL’ye Kayaburun Turizm şirketine satıldı.
Yine mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Susuz’daki 2 bin 931 metrekarelik bir başka taşınmaz 6 milyon 150 bin TL’ye Mahmut Cüneyt Böke’ye satıldı.
Susuz’daki 2 bin 466 metrekarelik bir başka Hazine taşınmazı ise 5 milyon 650 bin TL’ye yine Kayaburun Turizm’e satıldı.
Özelleştirme İdaresi’nin satışını gerçekleştirdiği dördüncü taşınmaz ise İstanbul’daydı. Hazine’ye ait Sarıyer Gümüşdere’Deki 420 metrekarelik arsa 1 milyon 480 bin TL’ye Faruk Morina’ya satıldı.