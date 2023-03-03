https://sputniknews.com.tr/20230303/abdnin-teksas-eyaletinde-hortumlar-nedeniyle-200-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-1067749638.html
ABD'nin Teksas eyaletinde hortumlar nedeniyle 200 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin Teksas eyaletinde hortumlar nedeniyle 200 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan hortumlar nedeniyle yaklaşık 200 bin insanın elektriksiz kaldığı duyuruldu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T10:20+0300
2023-03-03T10:20+0300
2023-03-03T10:20+0300
dünya
abd
teksas
hortum
elektrik kesintisi
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PowerOutage.us izleme servisinin verilerine göre, ABD'nin Teksas eyaletinde 200 binden fazla kişi hortumlar nedeniyle elektriksiz kaldı.Veriler, perşembe günü yerel saatle 11.40 itibariyle toplam 206 bin 676 müşterinin elektrik kesintisi yaşadığını gösterdi.Meteoroloji uzmanları, yaşananları şubat ayında Kaliforniya'nın batısında yaşanan yoğun kar yağışıyla ilişkilendirdi.FlightAware verilerine göre, kötü hava koşulları perşembe gecesi Teksas'ta 462 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kar-firtinasi-siddetlendi-abdnin-kaliforniya-eyaletinde-olaganustu-hal-ilan-edildi-1067747277.html
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abd, teksas, hortum, elektrik kesintisi
ABD'nin Teksas eyaletinde hortumlar nedeniyle 200 bin kişi elektriksiz kaldı
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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan hortumlar nedeniyle yaklaşık 200 bin insanın elektriksiz kaldığı duyuruldu.
PowerOutage.us izleme servisinin verilerine göre, ABD'nin Teksas eyaletinde 200 binden fazla kişi hortumlar nedeniyle elektriksiz kaldı.
Veriler, perşembe günü yerel saatle 11.40 itibariyle toplam 206 bin 676 müşterinin elektrik kesintisi yaşadığını gösterdi.
Meteoroloji uzmanları, yaşananları şubat ayında Kaliforniya'nın batısında yaşanan yoğun kar yağışıyla ilişkilendirdi.
FlightAware verilerine göre, kötü hava koşulları perşembe gecesi Teksas'ta 462 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.