https://sputniknews.com.tr/20230303/kar-firtinasi-siddetlendi-abdnin-kaliforniya-eyaletinde-olaganustu-hal-ilan-edildi-1067747277.html

Kar fırtınası şiddetlendi: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

Kar fırtınası şiddetlendi: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, bir süredir devam eden kar fırtınasının hayat koşullarını oldukça zorlaştırması üzerine olağanüstü hâl kararı alındı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T09:13+0300

2023-03-03T09:13+0300

2023-03-03T09:13+0300

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kar fırtınası

olağanüstü hal

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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin büyük bir bölümünde etkili olan kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için olağanüstü hâl ilan ederken, operasyonları desteklemeye hazır olması için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini açıkladı.Ülkedeki hava durumlarını raporlayan The Wheather Channel'a göre, 1.5 metreden fazla kar yağan Kaliforniya'nın San Bernandino ilçesinde, bazı sakinler ve tatilciler mahsur kaldı.ABD genelinde elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesine göre eyalette kış şartları nedeniyle 74 binden fazla evde elektriğe erişim sağlanamıyor.Meteoroloji uzmanları, ülkenin kuzey bölgelerinde kış şartlarının 8-10 gün daha devam edeceğini, Arizona'yı etkisi altına alan kar fırtınasının bugünden itibaren Kuzey Teksas'ı da kapsayacağını kaydetti.

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abd, kaliforniya, kar fırtınası, olağanüstü hal