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https://sputniknews.com.tr/20230303/abdde-cumhuriyetci-vekile-cinsel-taciz-ve-secim-yasalarinin-ihlali-sorusturmasi-1067742825.html
ABD'de Cumhuriyetçi vekile cinsel taciz ve seçim yasalarının ihlali soruşturması
ABD'de Cumhuriyetçi vekile cinsel taciz ve seçim yasalarının ihlali soruşturması
ABD Temsilciler Meclisi, skandal iddialarla gündeme gelen Milletvekili George Santos hakkındaki 'kampanya süreci yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, meclise... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T02:53+0300
2023-03-03T02:53+0300
dünya
abd
george santos
taciz
suçlama
cinsel taciz
seçim
seçim yasası
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ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, New York üçüncü bölge milletvekili Cumhuriyetçi George Santos hakkında yürütülen soruşturma hakkına açıklama yaptı.Komite, 2022 seçim kampanyasıyla ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, Meclis'e kendisiyle ilgili doğru bilgileri sunmamak, eski çalıştığı kurumda federal çıkar çatışması yasalarını ihlal etmek ve ofisinde çalışmak isteyen birine cinsel tacizde bulunmak gibi suçlamalar nedeniyle Santos'un soruşturulduğunu bildirdi.Meclis soruşturmasının, milletvekilinin bu suçları işlediği anlamına gelmediği, komite kurallarına uymadığı müddetçe bu konuda yorum yapılmayacağı kaydedildi.Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 7 Şubat'ta milletvekili Santos'un Meclis Etik Komitesi tarafından soruşturulacağını doğrulamıştı. Etik Komitesinin soruşturmasından bir şey çıkarsa Santos'un durumuyla ilgili adım atacaklarını belirten McCarthy, "Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle şu anda (Santos'un) Meclis'teki komitelerde yer almasına izin vermiyoruz." demişti.Santos'un yanlış bilgilerle dolu öz geçmişiNew York'tan 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti. New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.Seçim döneminde 'onurlu bir Yahudi' olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katolik'im. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim" ifadesini kullanmıştı.Ayrıca, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 arası kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti. Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden 'işler yoluna girene kadar geçici olarak' ayrılacağını duyurmuştu.Son olarak Santos'un ofisinde kısa bir süre çalıştığını söyleyen Derek Myers isimli bir kişi, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221228/abdli-milletvekili-santostan-itiraf-ozgecmisimi-susledigim-icin-utaniyorum-1065117372.html
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abd, george santos, taciz, suçlama, cinsel taciz, seçim, seçim yasası
abd, george santos, taciz, suçlama, cinsel taciz, seçim, seçim yasası

ABD'de Cumhuriyetçi vekile cinsel taciz ve seçim yasalarının ihlali soruşturması

02:53 03.03.2023
© AP Photo / Andrew HarnikABD Temsilciler Meclisi, skandal iddialarla gündeme gelen Milletvekili George Santos hakkındaki 'kampanya süreci yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, meclise yanlış bilgiler sunmak ve cinsel taciz' gibi iddiaları soruşturuyor.
ABD Temsilciler Meclisi, skandal iddialarla gündeme gelen Milletvekili George Santos hakkındaki 'kampanya süreci yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, meclise yanlış bilgiler sunmak ve cinsel taciz' gibi iddiaları soruşturuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Temsilciler Meclisi, skandal iddialarla gündeme gelen Milletvekili George Santos hakkındaki 'kampanya süreci yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, meclise yanlış bilgiler sunmak ve cinsel taciz' gibi iddiaları soruşturuyor.
ABD'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, New York üçüncü bölge milletvekili Cumhuriyetçi George Santos hakkında yürütülen soruşturma hakkına açıklama yaptı.
Komite, 2022 seçim kampanyasıyla ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, Meclis'e kendisiyle ilgili doğru bilgileri sunmamak, eski çalıştığı kurumda federal çıkar çatışması yasalarını ihlal etmek ve ofisinde çalışmak isteyen birine cinsel tacizde bulunmak gibi suçlamalar nedeniyle Santos'un soruşturulduğunu bildirdi.
Meclis soruşturmasının, milletvekilinin bu suçları işlediği anlamına gelmediği, komite kurallarına uymadığı müddetçe bu konuda yorum yapılmayacağı kaydedildi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 7 Şubat'ta milletvekili Santos'un Meclis Etik Komitesi tarafından soruşturulacağını doğrulamıştı. Etik Komitesinin soruşturmasından bir şey çıkarsa Santos'un durumuyla ilgili adım atacaklarını belirten McCarthy, "Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle şu anda (Santos'un) Meclis'teki komitelerde yer almasına izin vermiyoruz." demişti.

Santos'un yanlış bilgilerle dolu öz geçmişi

New York'tan 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti. New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.
Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.
Seçim döneminde 'onurlu bir Yahudi' olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katolik'im. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim" ifadesini kullanmıştı.
Ayrıca, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 arası kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.
Demokratların yanı sıra seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrıları yapılan Santos ise istifa etmeyeceğini ve iddialardan etkilenmeyerek görevine devam edeceğini söylemişti. Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden 'işler yoluna girene kadar geçici olarak' ayrılacağını duyurmuştu.
Son olarak Santos'un ofisinde kısa bir süre çalıştığını söyleyen Derek Myers isimli bir kişi, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.
George Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
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