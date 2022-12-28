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https://sputniknews.com.tr/20221228/abdli-milletvekili-santostan-itiraf-ozgecmisimi-susledigim-icin-utaniyorum-1065117372.html
ABD'li milletvekili Santos'tan itiraf: Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum
ABD'li milletvekili Santos'tan itiraf: Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den temsilci seçilen George Santos, eğitim geçmişi ve kökeni hakkında öne sürdüğü bilgilerin doğru olmadığını itiraf ederek... 28.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-28T02:56+0300
2022-12-28T02:56+0300
dünya
george santos
abd
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Long Island ve Queens bölgeleri için temsilci seçilen George Santos, kendi eğitimi ve kökeni hakkında paylaştığı bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti. Yahudi seçmenlerden oy almak için kendisini Yahudi kökenli olarak tanıttığını söyleyen Santos, Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olmadığını da belirterek, "Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur" dedi. Santos'un kökeni ve eğitim geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf etmesinin ardından demokratlar, George Santos'u görevinden istifa etmeye çağırdı.
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george santos, abd, milletvekili
george santos, abd, milletvekili

ABD'li milletvekili Santos'tan itiraf: Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum

02:56 28.12.2022
© İHA-AW790747George Santos
George Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2022
© İHA-AW790747
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den temsilci seçilen George Santos, eğitim geçmişi ve kökeni hakkında öne sürdüğü bilgilerin doğru olmadığını itiraf ederek, "Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum" dedi.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Long Island ve Queens bölgeleri için temsilci seçilen George Santos, kendi eğitimi ve kökeni hakkında paylaştığı bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti.
Yahudi seçmenlerden oy almak için kendisini Yahudi kökenli olarak tanıttığını söyleyen Santos, Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olmadığını da belirterek, "Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur" dedi.
Santos'un kökeni ve eğitim geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf etmesinin ardından demokratlar, George Santos'u görevinden istifa etmeye çağırdı.
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