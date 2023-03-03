https://sputniknews.com.tr/20230303/abd-disisleri-blinken-ile-lavrovun-gorusmesi-sadece-kisa-bir-karsilasmaydi-1067758878.html
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece 'kısa bir... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:39+0300
2023-03-03T12:39+0300
2023-03-03T12:39+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
antony blinken
sergey lavrov
ned price
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gerçekleştirilen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmesinin nedeniyle ilgili soruya yanıt veren Price, "Bu, Lavrov ile oldukça kısa bir görüşmeydi. Bu ikili bir görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir görüşme değildi. Bu, Blinken’in ABD ve dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık ve doğrudan iletmek için durumdan yararlandığı oldukça kısa bir görüşmeydi" dedi.Blinken’ın Lavrov’a üç mesaj ilettiğini vurgulayan Price, Blinken’in Rusya’nın yeni START anlaşmasını askıya almasının tüm dünyada endişeye yol açtığını, Rusya’da tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılması için sunulan teklifi hatırlattığını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurguladığını söyledi.Sözcü, “Bu savaşın bu temelde bitmesini istiyoruz. Bu savaşın bitmesini Ukrayna kadar kimse istemez. Savaşın sona erdiğini görme arzumuzla Ukrayna'nın yanındayız ve bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Blinken, bizim ve dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık ve doğrudan iletmekten çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.Görüşmenin ABD'nin mi yoksa Rusya'nın mı talebi üzerine gerçekleştiği sorusunu da yanıtlayan Price, şunları söyledi: "Rus meslektaşlarımızın bundan pay çıkarmaya çalıştıklarını biliyorum. Bizim için aktarmamız gereken önemli nokta, bunun kısa bir karşılaşma olduğudur. Bu, uzun süreli bir ikili görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir toplantı değildi. Ama genel olarak bizim çıkarlarımıza uygun olanı açıkça ilettiğimiz için özür dileyecek değiliz."
https://sputniknews.com.tr/20230302/ukraynadaki-harekatin-basindan-beri-ilk-yuz-yuze-temas-lavrov-ve-blinken-ayak-ustu-konustu-1067723820.html
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abd, rusya, antony blinken, sergey lavrov, ned price
ABD Dışişleri: Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece 'kısa bir karşılaşma' olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gerçekleştirilen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüşmesinin nedeniyle ilgili soruya yanıt veren Price, "Bu, Lavrov ile oldukça kısa bir görüşmeydi. Bu ikili bir görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir görüşme değildi. Bu, Blinken’in ABD ve dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık ve doğrudan iletmek için durumdan yararlandığı oldukça kısa bir görüşmeydi" dedi.
Blinken’ın Lavrov’a üç mesaj ilettiğini vurgulayan Price, Blinken’in Rusya’nın yeni START anlaşmasını askıya almasının tüm dünyada endişeye yol açtığını, Rusya’da tutuklu ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılması için sunulan teklifi hatırlattığını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurguladığını söyledi.
Sözcü, “Bu savaşın bu temelde bitmesini istiyoruz. Bu savaşın bitmesini Ukrayna kadar kimse istemez. Savaşın sona erdiğini görme arzumuzla Ukrayna'nın yanındayız ve bu mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Blinken, bizim ve dünyanın geri kalanı için önemli olan mesajları açık ve doğrudan iletmekten çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin ABD'nin mi yoksa Rusya'nın mı talebi üzerine gerçekleştiği sorusunu da yanıtlayan Price, şunları söyledi: "Rus meslektaşlarımızın bundan pay çıkarmaya çalıştıklarını biliyorum. Bizim için aktarmamız gereken önemli nokta, bunun kısa bir karşılaşma olduğudur. Bu, uzun süreli bir ikili görüşme ya da ikisi arasında uzun süreli bir toplantı değildi. Ama genel olarak bizim çıkarlarımıza uygun olanı açıkça ilettiğimiz için özür dileyecek değiliz."