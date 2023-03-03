https://sputniknews.com.tr/20230303/28-subat-davasi-cumhurbaskani-erdogan-3-hukumlunun-cezasini-kaldirdi-1067743851.html
28 Şubat davası: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı
28 Şubat davası: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakkı Kılınç (83), Ahmet Çörekçi (91) ve İdris Koralp'in (75)... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T03:38+0300
2023-03-03T03:38+0300
2023-03-03T03:39+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
28 şubat
hükümlü
ceza
af
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in kalan cezaları, Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama hali' raporu sebebiyle kaldırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/cumhurbaskani-erdogan-3-hukumlunun-cezasini-kaldirdi-1066195718.html
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recep tayyip erdoğan, 28 şubat, hükümlü, ceza, af
recep tayyip erdoğan, 28 şubat, hükümlü, ceza, af
28 Şubat davası: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı
03:38 03.03.2023 (güncellendi: 03:39 03.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakkı Kılınç (83), Ahmet Çörekçi (91) ve İdris Koralp'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumunun 'kocama hali' raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in kalan cezaları, Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama hali' raporu sebebiyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.