28 Şubat davası: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp'in kalan cezaları, Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama hali' raporu sebebiyle kaldırıldı.