Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230126/cumhurbaskani-erdogan-3-hukumlunun-cezasini-kaldirdi-1066195718.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç (87) ve Kenan Deniz'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T04:35+0300
2023-01-26T04:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
hükümlü
af
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066001641_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f9b44ae31a5ad1709fb211ed8b63142.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in kalan cezalarını, Adli Tıp Kurumunun 'kocama hali' raporu sebebiyle kaldırıldı.Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2019 yılında Isparta 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince toplam ayrı ayrı 3 yıl 9 ay ve 2 yıl hapis, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 2013 yılında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 3 ay 15 gün hapis, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 2014 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince ayrı ayrı 4 ay, 1 yıl 15 ay ve 6 ay hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2020 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 9 ay 9 gün hapis, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 2019 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Isparta İnfaz Hakimliğince hapis cezalarının 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Osman Kartal'ın (46) kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun 'sürekli sakatlık hali' raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/mardin-havalimaninin-ismi-prof-dr-aziz-sancar-havalimani-olarak-degistirildi-1066194885.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1066001641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2207435dbb481faafac85673e8f37f22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, hükümlü, af, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, hükümlü, af, resmi gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı

04:35 26.01.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç (87) ve Kenan Deniz'in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumu'nun 'kocama hali' raporu nedeniyle, çeşitli suçlardan toplam 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası alan Osman Kartal'ın (46) cezasının ise 'sürekli sakatlık hali' sebebiyle kaldırılmasına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2018 yılında Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in kalan cezalarını, Adli Tıp Kurumunun 'kocama hali' raporu sebebiyle kaldırıldı.
Silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 2019 yılında Isparta 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince toplam ayrı ayrı 3 yıl 9 ay ve 2 yıl hapis, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 2013 yılında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 3 ay 15 gün hapis, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından 2014 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince ayrı ayrı 4 ay, 1 yıl 15 ay ve 6 ay hapis, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2020 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 9 ay 9 gün hapis, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 2019 yılında Eğirdir Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Isparta İnfaz Hakimliğince hapis cezalarının 9 yıl 46 ay 24 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Osman Kartal'ın (46) kalan cezası da Adli Tıp Kurumunun 'sürekli sakatlık hali' raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
TÜRKİYE
Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
04:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала