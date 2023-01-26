https://sputniknews.com.tr/20230126/mardin-havalimaninin-ismi-prof-dr-aziz-sancar-havalimani-olarak-degistirildi-1066194885.html

Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi

Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T04:09+0300

2023-01-26T04:09+0300

2023-01-26T04:09+0300

türkiye

mardin

havalimanı

isim

aziz sancar

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Güneydoğu illerinden Mardin'de bulunan havalimanının isminde değişikliğe gidildi. Karara göre, havalimanının yeni adı 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230125/korean-air-istanbul-havalimani-seferlerine-yeniden-basliyor-1066185216.html

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mardin, havalimanı, isim, aziz sancar, resmi gazete