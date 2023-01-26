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https://sputniknews.com.tr/20230126/mardin-havalimaninin-ismi-prof-dr-aziz-sancar-havalimani-olarak-degistirildi-1066194885.html
Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mardin
havalimanı
isim
aziz sancar
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Güneydoğu illerinden Mardin'de bulunan havalimanının isminde değişikliğe gidildi. Karara göre, havalimanının yeni adı 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/korean-air-istanbul-havalimani-seferlerine-yeniden-basliyor-1066185216.html
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mardin, havalimanı, isim, aziz sancar, resmi gazete
mardin, havalimanı, isim, aziz sancar, resmi gazete

Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi

04:09 26.01.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mardin Havalimanı'nın ismi “Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı” olarak değiştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Güneydoğu illerinden Mardin'de bulunan havalimanının isminde değişikliğe gidildi.
Karara göre, havalimanının yeni adı 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' oldu.
Korean Air - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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