https://sputniknews.com.tr/20230126/mardin-havalimaninin-ismi-prof-dr-aziz-sancar-havalimani-olarak-degistirildi-1066194885.html
Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T04:09+0300
2023-01-26T04:09+0300
2023-01-26T04:09+0300
türkiye
mardin
havalimanı
isim
aziz sancar
resmi gazete
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Güneydoğu illerinden Mardin'de bulunan havalimanının isminde değişikliğe gidildi. Karara göre, havalimanının yeni adı 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230125/korean-air-istanbul-havalimani-seferlerine-yeniden-basliyor-1066185216.html
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mardin, havalimanı, isim, aziz sancar, resmi gazete
mardin, havalimanı, isim, aziz sancar, resmi gazete
Mardin Havalimanı'nın ismi 'Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
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Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin Havalimanı'nın ismi 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Güneydoğu illerinden Mardin'de bulunan havalimanının isminde değişikliğe gidildi.
Karara göre, havalimanının yeni adı 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' oldu.