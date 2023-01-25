https://sputniknews.com.tr/20230125/korean-air-istanbul-havalimani-seferlerine-yeniden-basliyor-1066185216.html

Korean Air, İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor

Korean Air, İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor

Güney Kore'nin önde gelen havayolu şirketi Korean Air, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği İstanbul Havalimanı uçuşlarına 24 Nisan'dan itibaren yeniden... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T20:48+0300

2023-01-25T20:48+0300

2023-01-25T20:49+0300

dünya

korean air

istanbul havalimanı

sefer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066185070_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_c9cc608725f7901f76eac24511a22cee.jpg

Güney Kore'nin Korean Air havayolu şirketi, 24 Nisan'da İstanbul Havalimanı uçuşlarına itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Nisan'dan itibaren İstanbul'a seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yeniden başlayacak. Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan uçaklar 13.40'ta kalkacak ve 19.40'ta İstanbul'a inecek. Dönüş seferleri ise İstanbul'dan 21.20'de ayrılacak ve ertesi gün 13.25'te Incheon'a varacak" bilgisi verildi.

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

korean air, istanbul havalimanı, sefer