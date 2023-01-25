https://sputniknews.com.tr/20230125/korean-air-istanbul-havalimani-seferlerine-yeniden-basliyor-1066185216.html
Korean Air, İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor
Korean Air, İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor
Güney Kore'nin önde gelen havayolu şirketi Korean Air, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği İstanbul Havalimanı uçuşlarına 24 Nisan'dan itibaren yeniden... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:48+0300
2023-01-25T20:48+0300
2023-01-25T20:49+0300
dünya
korean air
istanbul havalimanı
sefer
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Güney Kore'nin Korean Air havayolu şirketi, 24 Nisan'da İstanbul Havalimanı uçuşlarına itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Nisan'dan itibaren İstanbul'a seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yeniden başlayacak. Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan uçaklar 13.40'ta kalkacak ve 19.40'ta İstanbul'a inecek. Dönüş seferleri ise İstanbul'dan 21.20'de ayrılacak ve ertesi gün 13.25'te Incheon'a varacak" bilgisi verildi.
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korean air, istanbul havalimanı, sefer
korean air, istanbul havalimanı, sefer
Korean Air, İstanbul Havalimanı seferlerine yeniden başlıyor
20:48 25.01.2023 (güncellendi: 20:49 25.01.2023) Abone ol
Güney Kore'nin önde gelen havayolu şirketi Korean Air, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği İstanbul Havalimanı uçuşlarına 24 Nisan'dan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Güney Kore'nin Korean Air havayolu şirketi, 24 Nisan'da İstanbul Havalimanı uçuşlarına itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.
Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Nisan'dan itibaren İstanbul'a seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yeniden başlayacak. Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan uçaklar 13.40'ta kalkacak ve 19.40'ta İstanbul'a inecek. Dönüş seferleri ise İstanbul'dan 21.20'de ayrılacak ve ertesi gün 13.25'te Incheon'a varacak" bilgisi verildi.