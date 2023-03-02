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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/zorlu-psm-dasdas-ve-ihtiyac-haritasinin-dayanisma-konseri-ucretlerine-tepki-dayanismama-sahnesi-1067717551.html
Zorlu PSM, DasDas ve İhtiyaç Haritası'nın dayanışma konseri ücretlerine tepki: 'Dayanışmama Sahnesi'
Zorlu PSM, DasDas ve İhtiyaç Haritası'nın dayanışma konseri ücretlerine tepki: 'Dayanışmama Sahnesi'
DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM'nin depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlediği 'Dayanışma Sahnesi' etkinliğinin bilet fiyatlarına sosyal medyada... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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zorlu psm
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
konser
tepki
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DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM, 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, 30 Mart’ta 'Dayanışma Sahnesi' etkinliği düzenliyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek yardım gecesinden elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki eğitim materyalleri ve eğitimle ilgili oluşacak ihtiyaçların karşılanması için İhtiyaç Haritası’na aktarılacak. Etkinliğin bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı etkinliğe 'Dayanışmama sahnesi' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Etkinlik Bileti: 5 bin lira (Etkinliğe katılım hakkı verir)Dayanışma Bileti 1: 500 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)Dayanışma Bileti 2: 1000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)Dayanışma Bileti 3: 10.000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)
https://sputniknews.com.tr/20230301/ilk-konserin-biletleri-tukendi-fazil-say-ve-serenad-bagcandan-depremzedeler-icin-ikinci-konser-1067665183.html
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zorlu psm, konser, tepki
zorlu psm, konser, tepki

Zorlu PSM, DasDas ve İhtiyaç Haritası'nın dayanışma konseri ücretlerine tepki: 'Dayanışmama Sahnesi'

14:59 02.03.2023 (güncellendi: 15:10 02.03.2023)
© PixabayGitarist, konser
Gitarist, konser - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Pixabay
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DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM'nin depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlediği 'Dayanışma Sahnesi' etkinliğinin bilet fiyatlarına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.
DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM, 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, 30 Mart’ta 'Dayanışma Sahnesi' etkinliği düzenliyor.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek yardım gecesinden elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki eğitim materyalleri ve eğitimle ilgili oluşacak ihtiyaçların karşılanması için İhtiyaç Haritası’na aktarılacak.
Etkinliğin bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı etkinliğe 'Dayanışmama sahnesi' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
Etkinlik Bileti: 5 bin lira (Etkinliğe katılım hakkı verir)
Dayanışma Bileti 1: 500 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)
Dayanışma Bileti 2: 1000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)
Dayanışma Bileti 3: 10.000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İlk konserin biletleri tükendi: Fazıl Say ve Serenad Bağcan'dan depremzedeler için ikinci konser
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