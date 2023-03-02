https://sputniknews.com.tr/20230302/zorlu-psm-dasdas-ve-ihtiyac-haritasinin-dayanisma-konseri-ucretlerine-tepki-dayanismama-sahnesi-1067717551.html

Zorlu PSM, DasDas ve İhtiyaç Haritası'nın dayanışma konseri ücretlerine tepki: 'Dayanışmama Sahnesi'

Zorlu PSM, DasDas ve İhtiyaç Haritası'nın dayanışma konseri ücretlerine tepki: 'Dayanışmama Sahnesi'

DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM'nin depremzedelere destek olmak amacıyla düzenlediği 'Dayanışma Sahnesi' etkinliğinin bilet fiyatlarına sosyal medyada... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T14:59+0300

2023-03-02T14:59+0300

2023-03-02T15:10+0300

zorlu psm

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

konser

tepki

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DasDas, İhtiyaç Haritası ve Zorlu PSM, 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak amacıyla, 30 Mart’ta 'Dayanışma Sahnesi' etkinliği düzenliyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek yardım gecesinden elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki eğitim materyalleri ve eğitimle ilgili oluşacak ihtiyaçların karşılanması için İhtiyaç Haritası’na aktarılacak. Etkinliğin bilet fiyatlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı etkinliğe 'Dayanışmama sahnesi' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. Etkinlik Bileti: 5 bin lira (Etkinliğe katılım hakkı verir)Dayanışma Bileti 1: 500 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)Dayanışma Bileti 2: 1000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)Dayanışma Bileti 3: 10.000 lira (Etkinliğe katılım hakkı vermez)

https://sputniknews.com.tr/20230301/ilk-konserin-biletleri-tukendi-fazil-say-ve-serenad-bagcandan-depremzedeler-icin-ikinci-konser-1067665183.html

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zorlu psm, konser, tepki