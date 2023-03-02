https://sputniknews.com.tr/20230302/yunanistanda-tren-kazasinda-olenlerin-sayisi-42ye-yukseldi-1067701247.html
Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T11:27+0300
2023-03-02T11:27+0300
2023-03-02T11:36+0300
dünya
yunanistan
tren kazası
yolcu treni
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Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.Miçotakis, tren kazasının 'trajik bir insan hatasından' kaynaklandığını söyledi.Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunarken "Böylesi trajik bir olay gerçekleştiğinde hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır" demişti. Yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirten Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşımıştı.Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.Bugün de Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-tren-kazasinda-38-kisi-hayatini-kaybetti-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1067682034.html
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yunanistan, tren kazası, yolcu treni
yunanistan, tren kazası, yolcu treni
Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
11:27 02.03.2023 (güncellendi: 11:36 02.03.2023) Abone ol
Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.
Miçotakis, tren kazasının 'trajik bir insan hatasından' kaynaklandığını söyledi.
Kazanın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifasını sunarken "Böylesi trajik bir olay gerçekleştiğinde hiçbir şey olmamış gibi göreve devam etmek imkansızdır" demişti. Yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirten Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.
Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.
Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşımıştı.
Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Bugün de Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.