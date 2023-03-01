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https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-tren-kazasinda-38-kisi-hayatini-kaybetti-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1067682034.html
Yunanistan'da tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi
Yunanistan'da tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T22:44+0300
2023-03-01T22:48+0300
dünya
yunanistan
kaza
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Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı belirtildi.Haberde, yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 38 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.Kazanın ardından trendeki yolcular, otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.Gözaltına alınan istasyon şefi hatasını kabul ettiYunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği belirtildi.Miçotakis olay yerine gittiOlay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın da olay yerine gittiği bildirildi.3 günlük yas ilan edildiYunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.Kazayla ilgili düzenlenen protesto gösterisinde arbedeYunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı.Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/yunanistanda-en-az-36-kisinin-oldugu-tren-kazasi-ulastirma-bakani-istifa-etti-1067668060.html
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yunanistan, kaza, tren
yunanistan, kaza, tren

Yunanistan'da tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi

22:44 01.03.2023 (güncellendi: 22:48 01.03.2023)
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDISYunanistan'da tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi
Yunanistan'da tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti: 3 günlük yas ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / SAKIS MITROLIDIS
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Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı belirtildi.
Haberde, yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 38 kişinin öldüğü, 57 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Kazanın ardından trendeki yolcular, otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Gözaltına alınan istasyon şefi hatasını kabul etti

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği belirtildi.

Miçotakis olay yerine gitti

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın da olay yerine gittiği bildirildi.

3 günlük yas ilan edildi

Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI

Kazayla ilgili düzenlenen protesto gösterisinde arbede

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı.
Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Yunanistan'ın Larissa bölgesinde iki trenin çarpıştığı kaza bölgesini ziyaret eden Kostas Karamanlis Ulaştırma Bakanlığından istifasını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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Yunanistan'da onlarca kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı istifa etti
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