https://sputniknews.com.tr/20230302/trabzonsporda-secimli-olaganustu-genel-kurul-karari-alindi-1067737469.html
Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı
Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı
Trabzonspor Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T22:39+0300
2023-03-02T22:39+0300
2023-03-02T23:02+0300
spor
trabzonspor
olağanüstü kurultay
olağanüstü toplantı
olağanüstü seçimli genel kurul
spor toto süper lig
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Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglundan-istifa-karari-1067709494.html
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trabzonspor, olağanüstü kurultay, olağanüstü toplantı, olağanüstü seçimli genel kurul, spor toto süper lig
trabzonspor, olağanüstü kurultay, olağanüstü toplantı, olağanüstü seçimli genel kurul, spor toto süper lig
Trabzonspor'da seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı
22:39 02.03.2023 (güncellendi: 23:02 02.03.2023) Abone ol
Trabzonspor Kulübü, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığını açıkladı.
Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.