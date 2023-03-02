https://sputniknews.com.tr/20230302/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglundan-istifa-karari-1067709494.html
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. TRT Spor'un haberine göre resmi kararın bugün açıklanması bekleniyor 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:50+0300
2023-03-02T12:50+0300
2023-03-02T12:50+0300
spor
trabzonspor
ahmet ağaoğlu
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı.TRT Spor'un haberine göre; Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı. Resmi kararın bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.
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trabzonspor, ahmet ağaoğlu
trabzonspor, ahmet ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı
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Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. TRT Spor'un haberine göre resmi kararın bugün açıklanması bekleniyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı.
TRT Spor'un haberine göre; Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı. Resmi kararın bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.
Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.