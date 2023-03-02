https://sputniknews.com.tr/20230302/trabzonspor-baskani-ahmet-agaoglundan-istifa-karari-1067709494.html

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan istifa kararı

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. TRT Spor'un haberine göre resmi kararın bugün açıklanması bekleniyor 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T12:50+0300

2023-03-02T12:50+0300

2023-03-02T12:50+0300

spor

trabzonspor

ahmet ağaoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064748663_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ea6fbd60efb57a8dcefd2afbf859f6f0.jpg

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı.TRT Spor'un haberine göre; Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı. Resmi kararın bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzonspor, ahmet ağaoğlu