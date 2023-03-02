https://sputniknews.com.tr/20230302/tokinin-insa-edecegi-afet-konutlarinin-odeme-kosullari-belli-oldu-1067738939.html

TOKİ'nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu

TOKİ'nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu

TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu. Buna göre hak sahipleri maliyet üzerinden borçlanacak. 2 yılı ödemesiz, toplam... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T23:09+0300

2023-03-02T23:09+0300

2023-03-02T23:16+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

toki

deprem

toplu konut idaresi başkanlığı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden arından bölgede inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu.TRT Haber'in aktardığına göre hak sahiplerine maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.Afet yapılarının ödemesi nasıl yapılacak?Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek.Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.Afet yapılarında kimler hak sahibi olacak?Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.Afet yapılarına başvurular nasıl olacak?Afet yapılarına başvuruların nasıl olacağı da netleşti.Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.Güçlendirme kredisi imkanıOrta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek. İş yerlerinde yüzde 4 faizle 3 yılda geri ödeme imkanı sunulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230302/hatayda-depremin-25-gununde-enkazdan-bir-kopek-canli-cikartildi-1067738641.html

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toki, deprem, toplu konut idaresi başkanlığı