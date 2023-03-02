https://sputniknews.com.tr/20230302/hatayda-depremin-25-gununde-enkazdan-bir-kopek-canli-cikartildi-1067738641.html
Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Türkiye ve Suriye'yi sarsan ve merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerin 25. gününde bir köpek enkaz altından sağ çıkarıldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T23:06+0300
2023-03-02T23:06+0300
2023-03-02T23:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
köpek
enkaz
kurtarma
arama kurtarma
afad
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Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet birimlerinin kontrolünde Erzurum AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Karaman İl Özel İdaresi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışması başlattığı binada ses duyuldu. Çalışmanın durdurulmasının ardından AFAD ekipleri sesin geldiği bölümde arama başlattı.Aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi.Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/enkazdan-cikinca-kopek-korkusunu-unutup-kurtarma-kopegine-sarildi-1067705141.html
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hatay, köpek, enkaz, kurtarma, arama kurtarma, afad
hatay, köpek, enkaz, kurtarma, arama kurtarma, afad
Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
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Türkiye ve Suriye'yi sarsan ve merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerin 25. gününde bir köpek enkaz altından sağ çıkarıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet birimlerinin kontrolünde Erzurum AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Karaman İl Özel İdaresi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışması başlattığı binada ses duyuldu.
Çalışmanın durdurulmasının ardından AFAD ekipleri sesin geldiği bölümde arama başlattı.
Aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi.
Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.