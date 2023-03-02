https://sputniknews.com.tr/20230302/hatayda-depremin-25-gununde-enkazdan-bir-kopek-canli-cikartildi-1067738641.html

Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı

Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı

Türkiye ve Suriye'yi sarsan ve merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerin 25. gününde bir köpek enkaz altından sağ çıkarıldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T23:06+0300

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2023-03-02T23:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

köpek

enkaz

kurtarma

arama kurtarma

afad

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Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet birimlerinin kontrolünde Erzurum AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Karaman İl Özel İdaresi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışması başlattığı binada ses duyuldu. Çalışmanın durdurulmasının ardından AFAD ekipleri sesin geldiği bölümde arama başlattı.Aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi.Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230302/enkazdan-cikinca-kopek-korkusunu-unutup-kurtarma-kopegine-sarildi-1067705141.html

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hatay, köpek, enkaz, kurtarma, arama kurtarma, afad