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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/suppiluliuma-heykeli-ve-arsuz-stellerine-artci-deprem-onlemi-1067699024.html
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
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Hatay Arkeoloji Müzesi, eserlerin depremden zarar görmemesi adına yeni önlemler aldı.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/deprem-turkiyenin-en-onemli-tarihi-sit-alanlarini-da-vurdu-tarihi-meclis-binasi-coktu-1066829235.html
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deprem, hatay, artçı
deprem, hatay, artçı

Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi

10:46 02.03.2023
© AAŞuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
Hatay Arkeoloji Müzesi, eserlerin depremden zarar görmemesi adına yeni önlemler aldı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle." ifadelerini kullandı.
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