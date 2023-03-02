https://sputniknews.com.tr/20230302/suppiluliuma-heykeli-ve-arsuz-stellerine-artci-deprem-onlemi-1067699024.html
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:46+0300
2023-03-02T10:46+0300
2023-03-02T10:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
artçı
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Hatay Arkeoloji Müzesi, eserlerin depremden zarar görmemesi adına yeni önlemler aldı.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230210/deprem-turkiyenin-en-onemli-tarihi-sit-alanlarini-da-vurdu-tarihi-meclis-binasi-coktu-1066829235.html
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deprem, hatay, artçı
Şuppiluliuma heykeli ve Arsuz stellerine artçı deprem önlemi
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin korunması için ek tedbirler alındı.
Hatay Arkeoloji Müzesi, eserlerin depremden zarar görmemesi adına yeni önlemler aldı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam eden depremler ve artçı sarsıntılar sebebiyle Hatay Arkeoloji Müzemizdeki Şuppiluliuma heykeli, Arsuz stelleri ve benzeri eserlerimiz için ilave tedbirler aldık. En yakın zamanda yeniden gün ışığına kavuşabilmeleri dileğiyle." ifadelerini kullandı.