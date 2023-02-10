https://sputniknews.com.tr/20230210/deprem-turkiyenin-en-onemli-tarihi-sit-alanlarini-da-vurdu-tarihi-meclis-binasi-coktu-1066829235.html

Deprem Türkiye’nin en önemli tarihi sit alanlarını da vurdu: Tarihi Meclis binası çöktü

Deprem Türkiye’nin en önemli tarihi sit alanlarını da vurdu: Tarihi Meclis binası çöktü

Deprem Türkiye’nin en önemli tarihi sit alanlarını da vurdu. Nemrut, Zeugma, Göbeklitepe iki depremi hasarsız atlattı. Hatay Arkeoloji Müzesi kısmen hasar... 10.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-10T09:51+0300

2023-02-10T09:51+0300

2023-02-10T09:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

tarihi eser

tarihi bina

yıkım

yıkılma

deprem

zeugma antik kenti

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Deprem sonrası ekipler, Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Kommagene Krallığı’na ait görkemli anıtların bulunduğu Nemrut Dağı’na ulaşmak için yoğun bir çaba sarf etti. Karla kaplı alanda yapılan ilk incelemede heykellerde bir hasar tespit edilmedi.Dünyada keşfedilen en eski tapınak alanı Göbeklitepe, Şanlıurfa’yı da sarsan iki büyük depreme rağmen herhangi bir hasar görmedi. Uzmanların MÖ 9600–9500 yıllarında inşa edildiğini öngördüğü ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbeklitepe’nin dikilitaşları yerli yerinde duruyor.Zeugma kenti de hasarsızBakanlık açıklamasına göre Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana müzeleri zarar görmedi. Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarındaki Zeugma antik kenti de depremi hasarsız atlattı. Tarihi Meclis binası çöktüKentin sembol yapılarından biri olan Hatay Meclis Binası da depreme dayanamadı.Hatay Meclis binası 1938-1939 arasında, Hatay’ın bağımsız olduğu dönemde kullanılmış, Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında Sinema salonu olarak inşa edilen bina, Hatay Devleti’nin kurulduğu ve Türkiye’ye katılma kararının alındığı yapı olarak tarih sayfalarında yerini almıştı.Anadolu'daki en eski cami çöktüKahramanmaraş merkezli iki deprem, Anadolu topraklarında inşa edilen ilk camiyi de yerle bir etti.Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen Habib-i Neccar Camisi, Kurtuluş Caddesi’nde yer alıyordu. Tarihi alandaki birçok yapıyla birlikte bu tarihi eser de büyük hasar gördü.Tarihi mahalle artık yokZaten Habib-i Neccar Camisi’nin bulunduğu Şeyhali Mahallesi’ndeki çok az sayıda yapı ayakta kalabildi. Buradaki eski köşkler, tarihi yapılar yerle bir oldu. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan tarihi cami, Hz. İsa’nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıyor. (MUSA KESLER)Şıppiluliluma'nın müzesi hasarlıKültür Bakanlığı, çok önemli mozaiklerin ve Kral Şuppiluliuma Heykeli’nin sergilendiği Hatay Arkeoloji Müzesi’nin bir bölümünde hasar meydana geldiğini açıkladı.Müzeye koruma için personel takviyesi yapıldı. Elektrik sorunu olabilir diye güneş enerjili kamera sistemleri kuruldu.Kilise de yıkık haldeFarklı dinlerin buluşma noktası olan Antakya’da, tarihi Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde ağır hasar gördü.Binanın çatısı ve bazı duvarları tamamen çöktü.

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hatay, tarihi eser, tarihi bina, yıkım, yıkılma, deprem, zeugma antik kenti