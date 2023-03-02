https://sputniknews.com.tr/20230302/siparisler-artik-kapida-degil-apartman-onunde-1-dakika-icin-girdikleri-yerde-olmek-istemiyorlar-1067724396.html

Siparişler artık kapıda değil apartman önünde: '1 dakika için girdikleri yerde ölmek istemiyorlar'

Siparişler artık kapıda değil apartman önünde: '1 dakika için girdikleri yerde ölmek istemiyorlar'

Adana'da evlere sipariş götüren bazı motosikletli kuryeler, girmekten çekindikleri deprem nedeniyle hasar oluşmuş binalarda oturan müşterilerin siparişlerini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T16:52+0300

2023-03-02T16:52+0300

2023-03-02T17:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kurye

adana

korku

hasar

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, ev ve iş yerlerindeki müşterilerin yemek, market ihtiyaçları ve ilaç gibi talebini gün boyu karşılayan motosikletli kuryeler, çalışmalarını sürdürüyor.Depremler nedeniyle yüksek katlı ve hasarlı binalara girmekten çekinen kuryeler, müşteri siparişlerini kapıda değil apartman önünde teslim etmeye çalışıyor.Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Onursal Başkanı Yalçın Parmak, motosikletli kuryelerin de depremlerden olumsuz etkilenmelerine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.'Boya çatlağı bile tedirgin ediyor'Bazı binaların hasarsız olmasına rağmen oluşan sıva ve boya çatlaklarının kuryeleri tedirgin ettiğini anlatan Parmak, şöyle devam etti:Motosikletli kurye Serdal Alp, 10 yıldır işini severek yaptığını anlattı.Yaptıkları işin tehlikeli olduğunu aktaran Alp, siparişi zamanında yetiştirme kaygısıyla ellerinden geldiğince hızlı hareket ettiklerini söyledi.Çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, bazı yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Alp, her şeye rağmen işlerinin başında olduklarını belirtti.Depremlerde bazı binaların hafif hasar aldığını, çatlakların oluştuğunu aktaran Alp, bu tür binalara servis götürürken tedirginlik yaşadıklarını ve kimi zaman kapıdan değil apartman önünden teslim yapabildiklerini anlattı.Bazı müşterilerin apartman önünden teslimi kabul etmemesi nedeniyle mecburen, tedirginlik yaşasalar da apartmana girmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Alp, bu süreçte işletmelerin kapıdan teslim uygulamasında esnek davranması gerektiğini kaydetti.

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