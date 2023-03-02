https://sputniknews.com.tr/20230302/siparisler-artik-kapida-degil-apartman-onunde-1-dakika-icin-girdikleri-yerde-olmek-istemiyorlar-1067724396.html
Siparişler artık kapıda değil apartman önünde: '1 dakika için girdikleri yerde ölmek istemiyorlar'
Siparişler artık kapıda değil apartman önünde: '1 dakika için girdikleri yerde ölmek istemiyorlar'
Adana'da evlere sipariş götüren bazı motosikletli kuryeler, girmekten çekindikleri deprem nedeniyle hasar oluşmuş binalarda oturan müşterilerin siparişlerini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T16:52+0300
2023-03-02T16:52+0300
2023-03-02T17:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kurye
adana
korku
hasar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067724514_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8fee1ef8c47463da642645909a577df3.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, ev ve iş yerlerindeki müşterilerin yemek, market ihtiyaçları ve ilaç gibi talebini gün boyu karşılayan motosikletli kuryeler, çalışmalarını sürdürüyor.Depremler nedeniyle yüksek katlı ve hasarlı binalara girmekten çekinen kuryeler, müşteri siparişlerini kapıda değil apartman önünde teslim etmeye çalışıyor.Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Onursal Başkanı Yalçın Parmak, motosikletli kuryelerin de depremlerden olumsuz etkilenmelerine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.'Boya çatlağı bile tedirgin ediyor'Bazı binaların hasarsız olmasına rağmen oluşan sıva ve boya çatlaklarının kuryeleri tedirgin ettiğini anlatan Parmak, şöyle devam etti:Motosikletli kurye Serdal Alp, 10 yıldır işini severek yaptığını anlattı.Yaptıkları işin tehlikeli olduğunu aktaran Alp, siparişi zamanında yetiştirme kaygısıyla ellerinden geldiğince hızlı hareket ettiklerini söyledi.Çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, bazı yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Alp, her şeye rağmen işlerinin başında olduklarını belirtti.Depremlerde bazı binaların hafif hasar aldığını, çatlakların oluştuğunu aktaran Alp, bu tür binalara servis götürürken tedirginlik yaşadıklarını ve kimi zaman kapıdan değil apartman önünden teslim yapabildiklerini anlattı.Bazı müşterilerin apartman önünden teslimi kabul etmemesi nedeniyle mecburen, tedirginlik yaşasalar da apartmana girmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Alp, bu süreçte işletmelerin kapıdan teslim uygulamasında esnek davranması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/erdal-bakkal-cengiz-bozkurt-20-gundur-afet-bolgesinde-depremzedelerle-birlikte-1067712353.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067724514_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_68bef2e7c73b02899684d861499ab25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kurye, adana, korku, hasar
kurye, adana, korku, hasar
Siparişler artık kapıda değil apartman önünde: '1 dakika için girdikleri yerde ölmek istemiyorlar'
16:52 02.03.2023 (güncellendi: 17:01 02.03.2023) Abone ol
Adana'da evlere sipariş götüren bazı motosikletli kuryeler, girmekten çekindikleri deprem nedeniyle hasar oluşmuş binalarda oturan müşterilerin siparişlerini apartman önünde teslim ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, ev ve iş yerlerindeki müşterilerin yemek, market ihtiyaçları ve ilaç gibi talebini gün boyu karşılayan motosikletli kuryeler, çalışmalarını sürdürüyor.
Depremler nedeniyle yüksek katlı ve hasarlı binalara girmekten çekinen kuryeler, müşteri siparişlerini kapıda değil apartman önünde teslim etmeye çalışıyor.
Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Onursal Başkanı Yalçın Parmak, motosikletli kuryelerin de depremlerden olumsuz etkilenmelerine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
'Boya çatlağı bile tedirgin ediyor'
Bazı binaların hasarsız olmasına rağmen oluşan sıva ve boya çatlaklarının kuryeleri tedirgin ettiğini anlatan Parmak, şöyle devam etti:
"Apartmanların hasarlı olması nedeniyle kuryelerimiz apartmanlara girmekten korkuyor. Apartman az hasarlı bile olsa çatlaklar veya duvar kırıkları oluyor. Müşteriler mutlaka apartmana girilmesini talep ediyor. Kuryelerin can güvenliği önemli. Biz Kovid-19 sürecinde de hizmetimizi kesmedik, depremde de hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız kuryelerine sahip çıksınlar, onların can güvenliğini gözetsinler. Biz de işimize durmaksızın devam edelim ve insanların ihtiyaçlarını karşılayalım. Kuryelerin de aileleri, bakmakla yükümlü oldukları kişiler var, bu yüzden 1 dakika için girdikleri apartmanda can vermek istemiyorlar."
Motosikletli kurye Serdal Alp, 10 yıldır işini severek yaptığını anlattı.
Yaptıkları işin tehlikeli olduğunu aktaran Alp, siparişi zamanında yetiştirme kaygısıyla ellerinden geldiğince hızlı hareket ettiklerini söyledi.
Çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, bazı yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Alp, her şeye rağmen işlerinin başında olduklarını belirtti.
Depremlerde bazı binaların hafif hasar aldığını, çatlakların oluştuğunu aktaran Alp, bu tür binalara servis götürürken tedirginlik yaşadıklarını ve kimi zaman kapıdan değil apartman önünden teslim yapabildiklerini anlattı.
Bazı müşterilerin apartman önünden teslimi kabul etmemesi nedeniyle mecburen, tedirginlik yaşasalar da apartmana girmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Alp, bu süreçte işletmelerin kapıdan teslim uygulamasında esnek davranması gerektiğini kaydetti.