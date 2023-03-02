https://sputniknews.com.tr/20230302/nadir-gorulen-bir-fenomen-abdnin-virginia-eyaletinde-bir-bataklikta-gokkusagi-goleti-olustu-1067697343.html
'Nadir görülen bir fenomen': ABD'nin Virginia eyaletinde bir bataklıkta gökkuşağı göleti oluştu
'Nadir görülen bir fenomen': ABD'nin Virginia eyaletinde bir bataklıkta gökkuşağı göleti oluştu
ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir bataklıkta gökkuşağı göleti ortaya çıktı. Uzmanlar, bunun 'nadir görülen bir fenomen' olduğunu belirtti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T10:31+0300
2023-03-02T10:31+0300
2023-03-02T10:36+0300
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ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS), Büyük Dismal Bataklığı'nda bulunan bir batalıkta gökkuşağı göleti oluştuğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.Büyük Dismal Bataklığı, güneydoğu Virginia ve kuzeydoğu Kuzey Karolina boyunca uzanıyor ve yaklaşık 1 kilometrekarelik bir alana yayılıyor.Fotoğrafta, bataklıkta mavi ve yeşilden sarı ve kırmızıya uzanan renklerden oluşan bir gökkuşağının olduğu gölet dikkati çekiyor.'Gökkuşağı havuzu' olarak adlandırılan bu fenomen, yalnızca belirli koşullarda nadiren meydana geliyor.USFWS, Twitter paylaşımında "'Gökkuşağı havuzlarının' var olduğunu öğrendikten sonra bugün gününüz nasıl geçiyor?" ifadelerine yer verdi.Kuruma göre, suyun renkli parlaklığı bu durumda kirlilikten kaynaklanmıyor. Bu fenomene çürüyen bitkilerden salınan doğal yağlar ya da topraktaki demiri parçalayan bakteriler neden oluyor.Paylaşımda, "Bu faktörler, birkaç günlük sakin, bozulmamış su ve doğru güneş ışığı açısıyla birleştiğinde, bataklıklarda nadiren görülen bu gökkuşağı fenomeniyle sonuçlanır" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221019/okyanusun-derinliklerinde-disi-dogup-erkege-donusen-lapinalarin-gokkusagi-renkli-yeni-turu-bulundu-1062498040.html
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'Nadir görülen bir fenomen': ABD'nin Virginia eyaletinde bir bataklıkta gökkuşağı göleti oluştu
10:31 02.03.2023 (güncellendi: 10:36 02.03.2023) Abone ol
ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan bir bataklıkta gökkuşağı göleti ortaya çıktı. Uzmanlar, bunun 'nadir görülen bir fenomen' olduğunu belirtti.
ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (USFWS), Büyük Dismal Bataklığı'nda bulunan bir batalıkta gökkuşağı göleti oluştuğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Büyük Dismal Bataklığı, güneydoğu Virginia ve kuzeydoğu Kuzey Karolina boyunca uzanıyor ve yaklaşık 1 kilometrekarelik bir alana yayılıyor.
Fotoğrafta, bataklıkta mavi ve yeşilden sarı ve kırmızıya uzanan renklerden oluşan bir gökkuşağının olduğu gölet dikkati çekiyor.
'Gökkuşağı havuzu' olarak adlandırılan bu fenomen, yalnızca belirli koşullarda nadiren meydana geliyor.
USFWS, Twitter paylaşımında "'Gökkuşağı havuzlarının' var olduğunu öğrendikten sonra bugün gününüz nasıl geçiyor?" ifadelerine yer verdi.
Kuruma göre, suyun renkli parlaklığı bu durumda kirlilikten kaynaklanmıyor. Bu fenomene çürüyen bitkilerden salınan doğal yağlar ya da topraktaki demiri parçalayan bakteriler neden oluyor.
Paylaşımda, "Bu faktörler, birkaç günlük sakin, bozulmamış su ve doğru güneş ışığı açısıyla birleştiğinde, bataklıklarda nadiren görülen bu gökkuşağı fenomeniyle sonuçlanır" denildi.