https://sputniknews.com.tr/20221019/okyanusun-derinliklerinde-disi-dogup-erkege-donusen-lapinalarin-gokkusagi-renkli-yeni-turu-bulundu-1062498040.html

Okyanusun derinliklerinde dişi doğup erkeğe dönüşen lapinaların gökkuşağı renkli yeni türü bulundu

Okyanusun derinliklerinde dişi doğup erkeğe dönüşen lapinaların gökkuşağı renkli yeni türü bulundu

Hint Okyanusu'nda Maldivler'deki resiflerin altında keşfedilen yeni bir türün, diğer lapinalar gibi yaş aldıkça cinsiyet değiştirdiği ve gökkuşağı renkleriyle... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T18:45+0300

2022-10-19T18:45+0300

2022-10-19T19:09+0300

maldivler

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Okyanusun 200-1000 metre arası derinlikteki sönük ışıklı mezopelajik bölgesinde (alacakaranlık bölgesi) yaşayan ve yüzeydeki mercan resiflerine asla çıkmayan Cirrhilabrus finifenmaa balığı, ilk olarak bu yıl Resifler İçin Umut projesi kapsamındaki bir ekip tarafından tanımlandı. Ekip Sidney Üniversitesi, Maldivler Deniz Araştırmaları Enstitüsü (MMRI), Field Doğa Tarihi Müzesi ve Kaliforniya Bilimler Akademisi'nden araştırmacılardan oluşuyor.Ekipte yer alan Sidney'deki Avustralya Müze Araştırma Enstitüsü'nden doktora sonrası araştırmacısı Yi-Kai Tea, sosyal medyada tanıttığı balıkla ilgili Hint Okyanusu'ndaki bir araştırma gemisinden e-postayla medyaya bilgi verdi. Yaşlandıkça erkeğe dönüşüp daha renkli hale geliyorBuna göre diğer lapina türleri gibi gül peçeli peri lapina da yaşlandıkça görünüşünü ve cinsiyetini değiştiriyor. Hayata dişi olarak başlayıp olgunlaşarak erkeğe dönüşüyor ve çok daha renkli hale geliyorlar. Erkekler, muhtemelen dişileri etkilemek için çiftleşme mevsimi boyunca kendilerini çarpıcı düğün renkleriyle süslüyor.Maldivlerin ulusal çiçeği pembe gülden geliyorCirrhilabrus cinsinin finifenmaa türündeki finifenmaa, yerel Dhivehi dilinde pembe gül anlamına geliyor. Ve hem balığın renklerine hem de türle aynı adı taşıyan Maldiv ulusal çiçeği pembe güle selam gönderiyor. İlk kez Maldivler vatandaşı tarafından tanımlandıYeni türün bulunması ve adlandırılmasında yer alan bilim insanlarından birinin Maldivler Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Ahmed Necib olduğunu aktaran Tea, ilk kez bölgeye özgü yeni bir türün Maldivli bir araştırmacı tarafından tanımlandığını belirtti.2019'da Kara Panter'e selam çakan adlandırmaTea, 2019'da Tanzanya'nın Zanzibar kıyılarındaki mezopelajik bölgede keşfedilen başka bir peri lapinayı adlandırmıştı. Vibranium peri lapina (Cirrhilabrus wakanda), canlı mor renkli pullara sahip ve dişiden erkeğe dönüşürken başı güneş ışığı sarısı rengini alıyor.İsim tercihinde süper kahraman Kara Panter ve memleketi Wakanda'ya saygı gönderme olduğunu belirten Tea, "Anlaşılması zor kurmaca ulus Wakanda gibi lapina da derinliklerdeki karanlık ve uzak resiflerde yaşadığı için bilimi atlatmayı başardı" benzetmesini yaptı.Vibranium'un da Kara Panter'in giysisine işlenen hayali bir nadir metal olduğuna dikkat çeken Tea, "Renkler ve desenler bize filmde Wakandalılar tarafından kullanılan giysileri hatırlattı" dedi. Gökkuşağı renkleriyle karşı konulmaz bir çekiciliği olan gül peçeli peri lapinaların süs akvaryumu ticareti için vahşi doğadan toplanmaları, şimdilik acil risk altında olmamalarına rağmen, endişe veriyor.

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maldivler, mercan resifi, balık, yeni, keşif, gökkuşağı, erkek, dişi, dönüşüm, cinsiyet değiştirme