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https://sputniknews.com.tr/20230302/naci-gorurden-ilber-ortayliya-celal-sengorle-kiyaslanmak-beni-onore-etti-1067699895.html
Naci Görür'den İlber Ortaylı'ya: Celal Şengör’le kıyaslanmak beni onore etti
Naci Görür'den İlber Ortaylı'ya: Celal Şengör’le kıyaslanmak beni onore etti
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini düşünerek söylediği sözlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ilber ortaylı
celal şengör
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Tarihçi İlber Ortaylı, TV100'de katıldığı yayının sona erdiğini zannederek Prof. Naci Görür hakkında "O depremi biliyor Bizim Celal'den (Prof. Dr. Celal Şengör) daha iyidir" demişti.Ortaylı'nın bu sözleri için Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Hakkında kullandığı ifadeler için İlber Ortaylı'ya teşekkür eden Görür, "Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti" dedi.Prof. Dr. Naci Görür'ün mesajı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230301/mikrofonu-acik-kalan-ilber-ortayli-naci-gorur-depremi-biliyor-bizim-celalden-daha-iyidir-1067635306.html
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ilber ortaylı, celal şengör, naci görür
ilber ortaylı, celal şengör, naci görür

Naci Görür'den İlber Ortaylı'ya: Celal Şengör’le kıyaslanmak beni onore etti

11:07 02.03.2023 (güncellendi: 11:08 02.03.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini düşünerek söylediği sözlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Tarihçi İlber Ortaylı, TV100'de katıldığı yayının sona erdiğini zannederek Prof. Naci Görür hakkında "O depremi biliyor Bizim Celal'den (Prof. Dr. Celal Şengör) daha iyidir" demişti.
Ortaylı'nın bu sözleri için Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Hakkında kullandığı ifadeler için İlber Ortaylı'ya teşekkür eden Görür, "Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür'ün mesajı şöyle:
"Arkadaşlar, dün TV100’de Candaş Tolga’nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle."
Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
TÜRKİYE
Mikrofonu açık kalan İlber Ortaylı: Naci Görür depremi biliyor, bizim Celal'den daha iyidir
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