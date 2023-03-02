https://sputniknews.com.tr/20230302/naci-gorurden-ilber-ortayliya-celal-sengorle-kiyaslanmak-beni-onore-etti-1067699895.html

Naci Görür'den İlber Ortaylı'ya: Celal Şengör’le kıyaslanmak beni onore etti

Naci Görür'den İlber Ortaylı'ya: Celal Şengör’le kıyaslanmak beni onore etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın canlı yayının bittiğini düşünerek söylediği sözlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T11:07+0300

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türkiye

ilber ortaylı

celal şengör

naci görür

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Tarihçi İlber Ortaylı, TV100'de katıldığı yayının sona erdiğini zannederek Prof. Naci Görür hakkında "O depremi biliyor Bizim Celal'den (Prof. Dr. Celal Şengör) daha iyidir" demişti.Ortaylı'nın bu sözleri için Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Hakkında kullandığı ifadeler için İlber Ortaylı'ya teşekkür eden Görür, "Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti" dedi.Prof. Dr. Naci Görür'ün mesajı şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230301/mikrofonu-acik-kalan-ilber-ortayli-naci-gorur-depremi-biliyor-bizim-celalden-daha-iyidir-1067635306.html

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ilber ortaylı, celal şengör, naci görür