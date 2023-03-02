https://sputniknews.com.tr/20230302/kayip-araniyor-antakya-sokaklari-ilanlar-ile-doldu-1067712822.html
Kayıp aranıyor: Antakya sokakları ilanlar ile doldu
Kayıp aranıyor: Antakya sokakları ilanlar ile doldu
Antakya sokaklarındaki direkler ve duvarlar, deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanların kayıp ilanlarıyla dolu. İlanlardan birinde, Hüseyin ve Fethiye Çepni... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T13:30+0300
2023-03-02T13:30+0300
2023-03-02T13:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
kayıp
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Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu şehirlerden Antakya’da yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla yakınlarını arıyor. Yenişafak'ın haberine göre kent meydanında, bir kısmı depremde zarar görmüş Atatürk büstü ve çevresindeki ışıklandırma direklerinde de kayıp ilanları bulunuyor. Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin-Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat’tan beri kayıp oldukları belirtildi. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaraları olan ilanda, "Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım" ifadeleri yer aldı.Pansuman yaptırdıktan sonra ulaşılamadıBüst kaidesindeki başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya’ya (38) ilişkin. Macro Center’ın önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldığı kaydedilen Kaya’nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi. Kayıp ilanları arasında, Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor.Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No 9’daki Cem Apartmanı’nda kaybolduğu belirtilen Yıldız’ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor. Diğer ilan ise Necla İşler (59) adlı kişiye ait. Defne ilçesinden olduğu belirtilen İşler’in kayıp ilanında şu bilgiler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230301/chpli-nazliaka-kayip-cocuklarla-ilgili-ekip-olusturduk-1067658597.html
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hatay, deprem, kayıp
Kayıp aranıyor: Antakya sokakları ilanlar ile doldu
13:30 02.03.2023 (güncellendi: 13:57 02.03.2023) Abone ol
Antakya sokaklarındaki direkler ve duvarlar, deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanların kayıp ilanlarıyla dolu. İlanlardan birinde, Hüseyin ve Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraf ve “Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım” ifadeleri yer alıyor.
Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu şehirlerden Antakya’da yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla yakınlarını arıyor.
Yenişafak'ın haberine
göre kent meydanında, bir kısmı depremde zarar görmüş Atatürk büstü ve çevresindeki ışıklandırma direklerinde de kayıp ilanları bulunuyor. Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin-Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat’tan beri kayıp oldukları belirtildi.
Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaraları olan ilanda, "Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım" ifadeleri yer aldı.
Pansuman yaptırdıktan sonra ulaşılamadı
Büst kaidesindeki başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya’ya (38) ilişkin. Macro Center’ın önündeki ilk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldığı kaydedilen Kaya’nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi. Kayıp ilanları arasında, Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor.
Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No 9’daki Cem Apartmanı’nda kaybolduğu belirtilen Yıldız’ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor. Diğer ilan ise Necla İşler (59) adlı kişiye ait. Defne ilçesinden olduğu belirtilen İşler’in kayıp ilanında şu bilgiler yer aldı:
“Sümerler, Akdeniz, Armutlu, Çekmece, Turunçlu mahallerindeki yemek ve diğer insani yardımların sunulduğu yerlerde gıda, tuvalet ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için birçok defa görülmüş. Sabit bir noktada kalmadığı, söz konusu yerlerde dolaştığı tahmin ediliyor. Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel.”