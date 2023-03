https://sputniknews.com.tr/20230301/chpli-nazliaka-kayip-cocuklarla-ilgili-ekip-olusturduk-1067658597.html

CHP'li Nazlıaka: Kayıp çocuklarla ilgili ekip oluşturduk

CHP'li Nazlıaka: Kayıp çocuklarla ilgili ekip oluşturduk

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Deprem sonrası refakatsiz çocuklar ve kayıp çocuklar ile ilgili iddiaları araştırmak üzere bir ekip... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:59+0300

2023-03-01T14:59+0300

2023-03-01T14:59+0300

türkiye

chp

aylin nazlıaka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/11/1042669231_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_89093595c29e59c32f3cecb9d6c25280.jpg

CHP'li Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, deprem sonrası 'kayıp çocuklar' sorunu ile de yüzleştiklerini belirterek, "Kayıp çocuk ihbarları sağanak olup yağdı. Hayatta kalan bazı aile bireyleri, çocuklarına ulaşamadı. Kimi il il çocuğunu aradı, kimi sosyal medyadan medet umdu. Gözümüz kulağımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a çevrildi. Öyle ya üzerine düşeni yapmalı ve kaç kayıp çocuk olduğuna ilişkin bizi aydınlatmalıydı? Depremden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta bir açıklama yaptı; 'Şu an bilgimiz dahilinde kayıp bir çocuk vakası yok' dedi. Sonrasında peş peşe açıklamalar yaparak ailesine teslim edilen, takipte olunan, kimliği bilinmeyen, bakanlık kurumunda olan çocuk sayılarını açıklamaya başladı" dedi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın, 'Bizim Bakanlığımızın da Sağlık Bakanlığı'nın da bebek ve çocuklarımızla alakalı hiçbir ihtiyaç noktasında çağrımız olmadı. Şükürler olsun şu anda böyle bir ihtiyacımız yok' açıklamasını hatırlatan Nazlıaka, "Gerçekleri manipüle etti. Biz CHP olarak ne refakatsiz çocuklarımızı ne de kayıp çocuklarımızın asla ortada bırakmadık ve 'Her bir çocuğumuz bize emanettir' diyerek bu meselenin peşine düştük. Çocuklara rakam gözüyle bakmadık. Bakan, şeffaf olmayan veriler paylaşmaya devam etti ve biz de o verileri sorgulamaya devam ettik. Bakan, tüm çelişkilere rağmen 'titizlikle çalıştıkları' iddiasını sürdürdü. Bir skandal daha açığa çıktı bu süreçte. Gaziantep'ten Sakarya'ya 9 çocuğumuz götürülmüştü ve bu çocuklar bir cemaat yurduna yerleştirilmişti. Oysaki bulunan refakatsiz çocuklar Bakanlığın himayesi altında olmak zorundadır. Haber kamuoyunda yankılandı. Bakan, habere ilişkin 24 saat sonra bir yazılı açıklama yaparak 'İddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' dedi. Oysaki Sakarya İl Müftüsü, bu skandalı doğruladı. Kurs görevlisi, 'Çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edildi' açıklamasını yaptı. Fakat biz hala bu 9 çocuğun akıbetini bilmiyoruz" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgilere inanmadıklarını söyleyen Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu konuda bir çalışma yaptık ve deprem sonrası refakatsiz çocuklar ve kayıp çocuklar ile ilgili iddiaları araştırmak üzere bir ekip oluşturduk. 4 milletvekilimiz canla başla çalışıyor. Kayıp ihbarlarının tek tek üzerine gidiyoruz. Aynı zamanda Meclis Grubumuz, kayıp insanlar sorununun hak ihlalleri yaşanmadan çözülmesi amacıyla, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun bir alt komisyonu olan Çocuk Hakları Komisyonu'na bu konunun bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, Komisyonu da göreve davet etmiştir" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, aylin nazlıaka