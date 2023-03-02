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Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Karma Komisyon İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
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ali mahir başarır
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.
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tbmm, ali mahir başarır, lütfü türkkan
tbmm, ali mahir başarır, lütfü türkkan

Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı

12:02 02.03.2023 (güncellendi: 12:20 02.03.2023)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Karma Komisyon İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.
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