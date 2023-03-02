https://sputniknews.com.tr/20230302/karma-komisyondan-lutfu-turkkan-ve-ali-mahir-basarir-karari-1067703495.html
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Karma Komisyon İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T12:02+0300
2023-03-02T12:02+0300
2023-03-02T12:20+0300
politika
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ali mahir başarır
lütfü türkkan
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.
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tbmm, ali mahir başarır, lütfü türkkan
tbmm, ali mahir başarır, lütfü türkkan
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
12:02 02.03.2023 (güncellendi: 12:20 02.03.2023) Abone ol
Karma Komisyon İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı.