https://sputniknews.com.tr/20230131/komisyondan-chpli-basarir-ve-iyi-partili-turkkan-hakkinda-dokunulmazlik-karari-1066404056.html

Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında dokunulmazlık kararı

Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında dokunulmazlık kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. 31.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-31T16:48+0300

2023-01-31T16:48+0300

2023-01-31T16:48+0300

politika

tbmm

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Hazırlık Komisyonu CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sunacak.Ne olmuştu?Geçen haftalarda Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın fezlekelerinin görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti.CHP'li Başarır'ın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasının ardından mahkeme hakimine gösterdiği tepki, İYİ Partili Türkkan'ın ise bir şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

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