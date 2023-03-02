https://sputniknews.com.tr/20230302/kadirov-rusyanin-bazi-bolgelerine-sikiyonetim-getirilmesini-onerdi-1067738478.html

Kadirov, Rusya’nın bazı bölgelerine sıkıyönetim getirilmesini önerdi

Kadirov, Rusya’nın bazı bölgelerine sıkıyönetim getirilmesini önerdi

Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından bazı bölgelere sıkıyönetim... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:56+0300

2023-03-02T22:56+0300

2023-03-02T22:56+0300

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Bryansk bölgesindeki saldırının bazı bölgelere sıkıyönetim getirilmesi için geçerli bir neden olduğunu belirterek, sabotajcıların ailelerinden Rusya'da olmaları halinde ‘hesap sorulması’ gerektiğini ifade etti.Kadirov, saldırıda yer alanların tümünün mümkün olan en sert şekilde,cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sadece onlardan değil, Rusya'da olabilecek yakınlarından da hesap sorulması gerekiyor. Tecrübelerimiz, onların yardımı ve onayı olmadan bu tür terör eylemlerinin gerçekleşmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Çeçen lider ayrıca, “Bazı bölgelerde, şu anda orta seviyede olan sıkıyönetimin maksimum düzeye çıkarılması gerekiyor. Evet, yerel sakinler için rahatsız edici olabilir ama güvende olacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230214/kadirov-turkiyede-160-saat-sonra-bir-kisinin-enkazdan-nasil-cikarildigini-anlatti-bu-bir-mucize-1067038594.html

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ramzan kadirov, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, rusya, sıkıyönetim, çağrı