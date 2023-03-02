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https://sputniknews.com.tr/20230302/kadirov-rusyanin-bazi-bolgelerine-sikiyonetim-getirilmesini-onerdi-1067738478.html
Kadirov, Rusya’nın bazı bölgelerine sıkıyönetim getirilmesini önerdi
Kadirov, Rusya’nın bazı bölgelerine sıkıyönetim getirilmesini önerdi
Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından bazı bölgelere sıkıyönetim... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T22:56+0300
2023-03-02T22:56+0300
dünya
ramzan kadirov
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
rusya
sıkıyönetim
çağrı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Bryansk bölgesindeki saldırının bazı bölgelere sıkıyönetim getirilmesi için geçerli bir neden olduğunu belirterek, sabotajcıların ailelerinden Rusya'da olmaları halinde ‘hesap sorulması’ gerektiğini ifade etti.Kadirov, saldırıda yer alanların tümünün mümkün olan en sert şekilde,cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sadece onlardan değil, Rusya'da olabilecek yakınlarından da hesap sorulması gerekiyor. Tecrübelerimiz, onların yardımı ve onayı olmadan bu tür terör eylemlerinin gerçekleşmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Çeçen lider ayrıca, “Bazı bölgelerde, şu anda orta seviyede olan sıkıyönetimin maksimum düzeye çıkarılması gerekiyor. Evet, yerel sakinler için rahatsız edici olabilir ama güvende olacaklar” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230214/kadirov-turkiyede-160-saat-sonra-bir-kisinin-enkazdan-nasil-cikarildigini-anlatti-bu-bir-mucize-1067038594.html
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ramzan kadirov, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, rusya, sıkıyönetim, çağrı
ramzan kadirov, çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, rusya, sıkıyönetim, çağrı

Kadirov, Rusya’nın bazı bölgelerine sıkıyönetim getirilmesini önerdi

22:56 02.03.2023
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna sınırında yer alan Bryansk bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından bazı bölgelere sıkıyönetim getirilmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Bryansk bölgesindeki saldırının bazı bölgelere sıkıyönetim getirilmesi için geçerli bir neden olduğunu belirterek, sabotajcıların ailelerinden Rusya'da olmaları halinde ‘hesap sorulması’ gerektiğini ifade etti.
Kadirov, saldırıda yer alanların tümünün mümkün olan en sert şekilde,cezalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Sadece onlardan değil, Rusya'da olabilecek yakınlarından da hesap sorulması gerekiyor. Tecrübelerimiz, onların yardımı ve onayı olmadan bu tür terör eylemlerinin gerçekleşmediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Çeçen lider ayrıca, “Bazı bölgelerde, şu anda orta seviyede olan sıkıyönetimin maksimum düzeye çıkarılması gerekiyor. Evet, yerel sakinler için rahatsız edici olabilir ama güvende olacaklar” değerlendirmesinde bulundu.
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