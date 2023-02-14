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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230214/kadirov-turkiyede-160-saat-sonra-bir-kisinin-enkazdan-nasil-cikarildigini-anlatti-bu-bir-mucize-1067038594.html
Kadirov, Türkiye'de 160 saat sonra bir kişinin enkazdan nasıl çıkarıldığını anlattı: Bu bir mucize
Kadirov, Türkiye'de 160 saat sonra bir kişinin enkazdan nasıl çıkarıldığını anlattı: Bu bir mucize
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Rusya, Belarus ve Kırgızistanlı ekiplerin depremden 160 saat sonra bir kişiyi enkazdan... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T19:40+0300
2023-02-14T19:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ramzan kadirov
deprem
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Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov'un kendisine verdiği bilgileri aktardı.Martınov'un enkazda bulunan bir kişinin Rusya, Belarus ve Kırgızistanlı ekiplerin çabalarıyla 'betonarme esaretten' kurtulduğunu anlattığını söyleyen Kadirov, depremzedenin 160 saatten daha uzun bir süre enkaz altında kaldığına dikkat çekti.Depremzedenin 4 metre derinlikten çıkarıldığını ve Rus sağlık ekiplerinden ilk yardım aldığını kaydeden Kadirov, "Enkazın dibinde kendisine sağlığını koruması ve stabilize etmesi için gerekli serumlar verildi ve ardından yüzeye çekerek ambulans görevlilerine teslim edildi" dedi.Bu vakanın bir mucize olarak adlandırılabileceğini, zira yaklaşık 7 gün sonra bir kişinin enkazdan sağ çıkarılmasının gerçekten şaşırtıcı olduğunu söyleyen Kadirov, bu kişiye 'ikinci hayat hediye eden' üç ülkenin ekiplerine ve arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekiplere fedakarlık ve cesaretleri için teşekkür etti.
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ramzan kadirov, deprem
ramzan kadirov, deprem

Kadirov, Türkiye'de 160 saat sonra bir kişinin enkazdan nasıl çıkarıldığını anlattı: Bu bir mucize

19:40 14.02.2023
© Telegra/Kadyrov_95Kadirov, Türkiye'de 160 saat sonra bir kişinin enkazdan nasıl çıkarıldığını anlattı: Bu bir mucize
Kadirov, Türkiye'de 160 saat sonra bir kişinin enkazdan nasıl çıkarıldığını anlattı: Bu bir mucize - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© Telegra/Kadyrov_95
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Rusya, Belarus ve Kırgızistanlı ekiplerin depremden 160 saat sonra bir kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardığını ve bunun bir mucize olduğunu belirtti.
Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov'un kendisine verdiği bilgileri aktardı.

Martınov'un enkazda bulunan bir kişinin Rusya, Belarus ve Kırgızistanlı ekiplerin çabalarıyla 'betonarme esaretten' kurtulduğunu anlattığını söyleyen Kadirov, depremzedenin 160 saatten daha uzun bir süre enkaz altında kaldığına dikkat çekti.

Depremzedenin 4 metre derinlikten çıkarıldığını ve Rus sağlık ekiplerinden ilk yardım aldığını kaydeden Kadirov, "Enkazın dibinde kendisine sağlığını koruması ve stabilize etmesi için gerekli serumlar verildi ve ardından yüzeye çekerek ambulans görevlilerine teslim edildi" dedi.

Bu vakanın bir mucize olarak adlandırılabileceğini, zira yaklaşık 7 gün sonra bir kişinin enkazdan sağ çıkarılmasının gerçekten şaşırtıcı olduğunu söyleyen Kadirov, bu kişiye 'ikinci hayat hediye eden' üç ülkenin ekiplerine ve arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekiplere fedakarlık ve cesaretleri için teşekkür etti.
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