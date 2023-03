https://sputniknews.com.tr/20230302/istanbuldan-kacis-mega-kentten-ayrilanlarin-sayisi-son-20-yilin-zirvesinde-1067693650.html

İstanbul'dan kaçış: Mega kentten ayrılanların sayısı son 20 yılın zirvesinde

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından meydana gelen ağır yıkım, yıllardır beklenen büyük İstanbul depremini de akıllara getirip, kentte çok sayıda binanın dayanıksız olduğu tespit edilince, şehir dışına akın akın göç başladı.Depremden sonra İstanbul’dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, “Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul’dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar” diye konuştu.Göç Avrupa Yakası'nda daha fazlaekonomim.com'dan Leyla İlhan'ın haberine göre; İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası’ndan çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmazdır, “Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası’ndan ise Kadıköy’den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.Ayılmazdır, İstanbul’u terk edenlerin bir kısmının da eşyalarını depolara verip öyle gitmeyi tercih ettiğini anlattı. Eskiden arayanların hazırlanmak için 1 aya yakın bir zaman istediklerini anlatan Ayılmazdır, şimdi hiç düşünmeden bir an önce kentten ayrılmaya odaklandıklarını da söyledi. Ayrıca bu günlerde sektörün fahiş fiyat taşımalarla gündeme gelmesi konusuna da değinen Ali Ayılmazdır, “Bunu yapanlar dernek üyelerimiz değil. Dernek olarak ayrıca önümüzdeki günlerde bir araya gelerek sektörde taşıma kaynaklı oluşabilecek fiyat sıkıntılarını da çözmeye çalışacağız. Bölgelere göre belli fiyatlar belirlenebilir” dedi.'İmkan olsa insanların yüzde 70'i ev değiştirecek'Kahramanmaraş deprem sonrası insanların önce oturdukları bölgeyi, sonra evlerini ciddi şekilde sorgulamaya başladığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Bu sorgulamalar hem iç göçe hem de dış göçe neden oldu” diye konuştu. Ipsos araştırmasının da bu isteğe işaret ettiğini belirten Akdoğan, “Araştırmada insanların yüzde 60 ila 70’inin daha sağlam bir eve geçmek istediğini ortaya koyuyor. Yani ekonomik koşullar iyi olsa bu insanların önemli bir kısmı çok daha hızlı bir şekilde müstakil bir yaşama, yada tepelere doğru daha sağlam binalara geçecektir. Ancak şu anda sadece ekonomik şartları iyi olanlar bu hareketliliğin içinde” dedi.6 Şubat’tan sonra eski binadan çıkıp eşyasını depoya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen Hayatoğlu Nakliyat’ın sahibi Mehmet Bağlar, “Eskiden haftada 2-3 kişi depolama için ararken, şimdi son bir haftada bu sayı 30-40 kişiye çıktı. Bunun yanı sıra şehirlerarası taşıma da arttı. Ege Bölgesi’ne yazlık bölgelere gidenler var. Ayrıca İstanbul’dan Kocaeli ve İzmit bölgesine çok fazla göç var. Eşyalarını götürmeyip gidecekleri yerlerde daha küçük alanlarda daha uygun fiyata ya da anne babasının yanında kalabiliyorlar” dedi.Kadıköy’den Fenerbahçe, Kızıltoprak’tan özellikle çıkış olduğunu söyleyen Bağlar, İstanbul’a dönüşün ise deprem bölgesi dışında neredeyse hiç olmadığını belirtti. Bağlar, son 10 günde İstanbul’dan çıkışların neredeyse son 20 yılın zirvesine çıktığını dile getiren Bağlar, talebin sürmesi halinde genel olarak depolarda kısa zamanda yer kalmayacağını öne sürdü. Bağlar, İstanbul içindeki göçün ise Göktürk bölgesine doğru yoğunlaştığını, son bir hafta içinde bölgeye yapılan göçte yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyledi.

