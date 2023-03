https://sputniknews.com.tr/20230302/deprem-bolgesinden-diger-illere-goc-edenlerin-sayisi-2-milyonu-asti-1067692807.html

Deprem bölgesinden diğer illere göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı

Deprem bölgesinden diğer illere göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı

02.03.2023

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

deprem

depremzede

göç

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin boyutu insani ve sosyal yönleriyle netleşmeye başladı. İki büyük depremin ardından bazıları ölümlere, hasarlı binaların çökmesine, çoğu telaş ve paniğe neden olan 11 bin 20 artçı deprem meydana geldi.AFAD, 6 Şubat’ta ilk depremin ardından can kaybını 76 olarak açıklamıştı. Aynı gün meydana gelen ikinci depremin ardından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise can kaybı bin 651 olarak belirtilmişti. Depremdeki büyük can kaybı, 1 Mart itibarıyla 45 bin 89 olarak tespit edildi.Depremin ardından Jandarma Genel Komutanlığı organizasyonuyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’dan tahliye çalışmaları başlatıldı. Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, tahliye edilenler ile kendi imkanları ile gittiği illerde valilik ve kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıran kişi sayısı, 1 milyon 971 bin 589 kişi oldu. Kayıt yaptırmayanlar ile bu sayının 2 milyonu aştığı değerlendirmesi yapılıyor.Ekipler ayrıldıDepremin ardından bölgeye gidenler içinde, arama kurtarma ekipleri öne çıktı. Yurtdışından gelenlerle birlikte arama kurtarma personelinin sayısı, 14 Şubat’ta 35 bin 249’a yükseldi. Enkazdan can kurtarma umutlarının kesilmesiyle birlikte arama kurtarma ekiplerinin çoğu, bölgeden ayrıldı. Dün itibarıyla görev yapan arama kurtarma personeli sayısı 6 bin 368’e düştü.332 çadır kent oluşturulduDeprem bölgesinde, 358 bin 37 çadırın kurulumu ile 11 ildeki 332 noktada çadır kent oluşturuldu. 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumu çalışmaları ise sürüyor. 8 bin 476 konteynerin kurulumu tamamlanırken, 100 binin üzerinde konteynerin kurulması planlanıyor. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, öğrenci yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Mİlli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı ise 1 milyon 915 bin 687 olarak açıklandı.Yurt dışından gelen yardımlarTürkiye’nin büyükelçilik ve konsolosluklarının koordinasyonu ile yurt dışında toplanan ayni yardım malzemeleri, deprem bölgesine ulaştırıldı. Bölgeye 28 ülke, 30 sahra hastanesi kurdu. Pazartesi günü itibarıyla 130 bin 785 çadır, 1168 yaşam konteyneri ve 1676 mobil hijyen ünitesi Türkiye’ye getirildi. Ayni yardımlar kapsamında 1 milyon 602 bin 270 battaniye, 226 bin 451 uyku tulumu, 83 bin 844 yatak, 29 bin 266 jeneratör, 6 bin 312 ton giyecek, 3 bin 476 ton hijyenik tıbbi malzeme ve 5 bin 981 ton gıda da Türkiye’ye ulaştı. Katar’dan yola çıkan 10 binin üzerindeki konteyner deniz yoluyla geliyor. Yurt dışından 40 bin çadırın daha getirilmesi planlanıyor. Mısır’dan deprem sonrası bin 200 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderildi.

