https://sputniknews.com.tr/20230302/hande-firat-gorevden-almalar-mi-gundemde-1067693992.html
Hande Fırat: Görevden almalar mı gündemde?
Hande Fırat: Görevden almalar mı gündemde?
Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında, depremin ardından bazı görevden almaların olabileceğinin sinyalini verdiğini belirtti. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T09:15+0300
2023-03-02T09:15+0300
2023-03-02T09:15+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
görevden alma
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında “Devletimizin bekasıyla birlikte vatandaşımızın bekasını da gözeten ve önceleyen yeni bir stratejik ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya cuma günü devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz” diyerek depremin ardından başlayan süreci anlattığına dikkat çekti.Fırat, bugün kaleme aldığı yazısının "Görevden almalar mı gündemde?" başlıklı kısmında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur” sözlerine dikkat çekti ve "Bu sözlerinin ardından Ankara’da kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1067646044.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, görevden alma
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, görevden alma
Hande Fırat: Görevden almalar mı gündemde?
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Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında, depremin ardından bazı görevden almaların olabileceğinin sinyalini verdiğini belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki grup toplantısında “Devletimizin bekasıyla birlikte vatandaşımızın bekasını da gözeten ve önceleyen yeni bir stratejik ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya cuma günü devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz” diyerek depremin ardından başlayan süreci anlattığına dikkat çekti.
Fırat, bugün kaleme aldığı yazısının
"Görevden almalar mı gündemde?" başlıklı kısmında,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur
” sözlerine dikkat çekti ve "Bu sözlerinin ardından Ankara’da kulisler hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst düzeyde bazı görevden alma ve değişikliklere gideceği konuşuluyor
" ifadelerini kullandı.