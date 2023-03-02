https://sputniknews.com.tr/20230302/galatasaray-florya-arazisinin-kalan-kismini-satin-aldi-1067739675.html

Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı

Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı

Galatasaray, Emlak Konut’a ait Florya arazisinin kalan 41 dönümlük kısmını 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’ye satın aldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

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Emlak Konut’un konuyla alakalı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır" denildi.Elinde 21 dönümlük kısmı bulunan sarı-kırmızılılar böylece 62 dönümlük arazinin tamamının sahibi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230302/trabzonsporda-secimli-olaganustu-genel-kurul-karari-alindi-1067737469.html

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