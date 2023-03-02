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https://sputniknews.com.tr/20230302/galatasaray-florya-arazisinin-kalan-kismini-satin-aldi-1067739675.html
Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı
Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı
Galatasaray, Emlak Konut’a ait Florya arazisinin kalan 41 dönümlük kısmını 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’ye satın aldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
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Emlak Konut’un konuyla alakalı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır" denildi.Elinde 21 dönümlük kısmı bulunan sarı-kırmızılılar böylece 62 dönümlük arazinin tamamının sahibi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/trabzonsporda-secimli-olaganustu-genel-kurul-karari-alindi-1067737469.html
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galatasaray, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), florya, florya metin oktay tesisleri, arazi
galatasaray, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), florya, florya metin oktay tesisleri, arazi

Galatasaray, Florya arazisinin kalan kısmını satın aldı

23:25 02.03.2023
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA / Aytaç Ünal
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Galatasaray, Emlak Konut’a ait Florya arazisinin kalan 41 dönümlük kısmını 1 milyar 171 milyon 800 bin TL’ye satın aldı.
Emlak Konut’un konuyla alakalı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi'nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1 milyar 171 milyon 800 bin TL bedelle satılmıştır" denildi.
Elinde 21 dönümlük kısmı bulunan sarı-kırmızılılar böylece 62 dönümlük arazinin tamamının sahibi oldu.
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