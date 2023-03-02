https://sputniknews.com.tr/20230302/fransada-lisedeki-bomba-ihbarlarini-dersler-iptal-edilsin-diye-ogrencilerin-yaptigi-ortaya-cikti-1067726089.html
Fransa'da lisedeki bomba ihbarlarını 'dersler iptal edilsin' diye öğrencilerin yaptığı ortaya çıktı
Fransa'da lisedeki bomba ihbarlarını 'dersler iptal edilsin' diye öğrencilerin yaptığı ortaya çıktı
Fransa'nın Lyon kentindeki Camus-Serlenaz Lisesi'ne yönelik çok sayıda bomba ihbarının, derslerin iptal edilmesi için lise öğrencileri tarafından yapıldığı... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T17:11+0300
2023-03-02T17:11+0300
2023-03-02T17:11+0300
dünya
fransa
polis
lise
bomba ihbarı
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Ülke basınındaki haberlere göre, sömestir tatiline yakın günlerde liseye yönelik farklı günlerde yapılan sahte bomba ihbarları nedeniyle sürdürülen soruşturma kapsamında polis 2 lise öğrencisini gözaltına aldı.Öğrencilerden biri polis sorgusunda yönetime mail olarak gönderilen tehdit içerikli bomba ihbarlarının kendileri tarafından yapıldığını itiraf etti. Adı açıklanmayan öğrenci bu ihbarları derslerin iptali için yaptıklarını söyledi.Savcılık, gözaltına alınan iki lise öğrencisini 'kamu hizmetinden sorumlu kişilere yönelik tehdit yapmak'tan soruşturma açarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Ülkede birkaç aydır 20 kadar lisede benzer ihbarlar yapılıyorLyon kentindeki Camus-Serlenaz Lisesi, 20-21 Şubat'ta yapılan bomba ihbarları üzerine güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı.Yapılan araştırmalar neticesinde ihbarların sahte olduğu ortaya çıksa da bu ihbarlar nedeniyle birçok sınav ertelenmişti.Öte yandan Lille, Grenoble, Versay, Oise ve Creteil dahil 20 kadar bölgede ocaktan bu yana sahte bomba ihbarları yapılıyor.Yapılan ihbarlar sahte çıkarken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230122/polonya-yunanistan-seferini-yapan-ucaga-bomba-ihbari-1066051659.html
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fransa, polis, lise, bomba ihbarı
fransa, polis, lise, bomba ihbarı
Fransa'da lisedeki bomba ihbarlarını 'dersler iptal edilsin' diye öğrencilerin yaptığı ortaya çıktı
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Fransa'nın Lyon kentindeki Camus-Serlenaz Lisesi'ne yönelik çok sayıda bomba ihbarının, derslerin iptal edilmesi için lise öğrencileri tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Ülke basınındaki haberlere göre, sömestir tatiline yakın günlerde liseye yönelik farklı günlerde yapılan sahte bomba ihbarları nedeniyle sürdürülen soruşturma kapsamında polis 2 lise öğrencisini gözaltına aldı.
Öğrencilerden biri polis sorgusunda yönetime mail olarak gönderilen tehdit içerikli bomba ihbarlarının kendileri tarafından yapıldığını itiraf etti. Adı açıklanmayan öğrenci bu ihbarları derslerin iptali için yaptıklarını söyledi.
Savcılık, gözaltına alınan iki lise öğrencisini 'kamu hizmetinden sorumlu kişilere yönelik tehdit yapmak'tan soruşturma açarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ülkede birkaç aydır 20 kadar lisede benzer ihbarlar yapılıyor
Lyon kentindeki Camus-Serlenaz Lisesi, 20-21 Şubat'ta yapılan bomba ihbarları üzerine güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı.
Yapılan araştırmalar neticesinde ihbarların sahte olduğu ortaya çıksa da bu ihbarlar nedeniyle birçok sınav ertelenmişti.
Öte yandan Lille, Grenoble, Versay, Oise ve Creteil dahil 20 kadar bölgede ocaktan bu yana sahte bomba ihbarları yapılıyor.
Yapılan ihbarlar sahte çıkarken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.