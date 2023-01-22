https://sputniknews.com.tr/20230122/polonya-yunanistan-seferini-yapan-ucaga-bomba-ihbari-1066051659.html
Polonya-Yunanistan seferini yapan uçağa bomba ihbarı
Polonya-Yunanistan seferini yapan uçağa bomba ihbarı
Polonya’nın Katowice şehrinden havalanarak Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gelen yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T22:35+0300
2023-01-22T22:35+0300
2023-01-22T22:35+0300
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avrupa
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uçak
bomba imha
bomba ihbarı
yolcu
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Polonya-Yunanistan seferini yapan Ryanair firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya’nın Katowice şehrinden havalanan uçak, ihbarın ardından F16 savaş uçakları eşliğinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’na indirildi.Atina Polisi Patlayıcı Madde İmha Ekipleri (TEEM) uçak içinde ve bagajlarda detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı. Yaklaşık 190 yolcusu bulunan uçağın, bir süre daha havaalanında bekletileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/pakistanda-yolcu-trenine-bombali-saldiri-18-yarali-1065994900.html
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atina, yunanistan, avrupa, polonya, uçak, bomba imha, bomba ihbarı, yolcu
atina, yunanistan, avrupa, polonya, uçak, bomba imha, bomba ihbarı, yolcu
Polonya-Yunanistan seferini yapan uçağa bomba ihbarı
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Polonya’nın Katowice şehrinden havalanarak Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gelen yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Polonya-Yunanistan seferini yapan Ryanair firmasına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Polonya’nın Katowice şehrinden havalanan uçak, ihbarın ardından F16 savaş uçakları eşliğinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’na indirildi.
Atina Polisi Patlayıcı Madde İmha Ekipleri (TEEM) uçak içinde ve bagajlarda detaylı arama yaptı ancak bir bulguya rastlanmadı.
Yaklaşık 190 yolcusu bulunan uçağın, bir süre daha havaalanında bekletileceği bildirildi.