https://sputniknews.com.tr/20230120/pakistanda-yolcu-trenine-bombali-saldiri-18-yarali-1065994900.html

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T23:20+0300

2023-01-20T23:20+0300

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ukrayna krizi

pakistan

tren

tren kazası

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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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pakistan, tren, tren kazası