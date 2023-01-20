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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/pakistanda-yolcu-trenine-bombali-saldiri-18-yarali-1065994900.html
Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı
Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:20+0300
2023-01-20T23:20+0300
ukrayna krizi
pakistan
tren
tren kazası
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
pakistan
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pakistan, tren, tren kazası
pakistan, tren, tren kazası

Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı

23:20 20.01.2023
© AA / Shakeel Khan Pakistan'da tren kazası
Pakistan'da tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA / Shakeel Khan
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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