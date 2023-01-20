https://sputniknews.com.tr/20230120/pakistanda-yolcu-trenine-bombali-saldiri-18-yarali-1065994900.html
Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı
Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:20+0300
2023-01-20T23:20+0300
2023-01-20T23:20+0300
ukrayna krizi
pakistan
tren
tren kazası
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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pakistan, tren, tren kazası
pakistan, tren, tren kazası
Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 18 yaralı
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde raylara döşenen bombanın infilak etmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı, 18 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Pishin kentinde Mach kasabasından Peşaver şehrine doğru giden yolcu treni raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen patlamada trenin 8 vagonu raydan çıkarken, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.