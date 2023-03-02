https://sputniknews.com.tr/20230302/elon-musk-yapay-zeka-beni-strese-sokuyor-1067724663.html

Elon Musk: Yapay zeka beni strese sokuyor

Elon Musk: Yapay zeka beni strese sokuyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketini 'yapay zeka konusunda dünya lideri' olarak tanımladı. Buna rağmen daha sıkı denetim uygulanması gerektiğini söyleyen... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T16:47+0300

2023-03-02T16:47+0300

2023-03-02T16:47+0300

yaşam

elon musk

yapay zeka

tesla

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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, dün ABD'nin Teksas eyaletindeki Gigafactory'de yapay zeka konusunda yorum yaptı.Tesiste yatırımcılara bir sunum yapan Tesla yöneticileri, elektrikli otomobil üretimi ve işletmesinin çeşitli yönlerini ele aldı ve dünyanın yenilenebilir enerjiye nasıl geçebileceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.Musk, sunumunda Tesla'nın insansı robotlara yönelik Optimus projesi hakkında bilgi verdi. İzleyicilere gösterilen bir videoda birkaç robot yer aldı.Milyarder CEO, "Gerçek dünya yapay zekasında en gelişmiş olanı biziz. Gerçek dünya yapay zekasını çözme konusunda Tesla'nın yakınında bile kimsenin olduğunu sanmıyorum" dedi.Optimus teknolojisinin Tesla'nın kendi kendine sürüş kabiliyetini geliştirmesiyle ortaya çıktığını kaydeden Musk, "Otomobiller tekerlekler üzerinde duran birer robot ve bu da ayaklar üzerinde duran bir robot" değerlendirmesini yaptı.Etkinliğin sonundaki bir soru-cevap kısmında Musk, 'üretken yapay zekanın otomobil yapmaya nasıl yardımcı olabileceği' yönündeki soruya yanıt verdi.Bunun yakın vadede Tesla tarafından kullanılacağını düşünmediğini ifade eden Musk, algoritmaların daha iyi otomobiller yapabildiği "Hiçbirimiz çalışmayacağız, rahat edeceğiz. Yapay zeka beni strese sokuyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html

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elon musk, yapay zeka, tesla