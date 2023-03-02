Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230302/elon-musk-yapay-zeka-beni-strese-sokuyor-1067724663.html
Elon Musk: Yapay zeka beni strese sokuyor
Elon Musk: Yapay zeka beni strese sokuyor
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketini 'yapay zeka konusunda dünya lideri' olarak tanımladı. Buna rağmen daha sıkı denetim uygulanması gerektiğini söyleyen... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T16:47+0300
2023-03-02T16:47+0300
yaşam
elon musk
yapay zeka
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343129_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4ae70fa8a6675d3ae0e5b30e844b5e03.jpg
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, dün ABD'nin Teksas eyaletindeki Gigafactory'de yapay zeka konusunda yorum yaptı.Tesiste yatırımcılara bir sunum yapan Tesla yöneticileri, elektrikli otomobil üretimi ve işletmesinin çeşitli yönlerini ele aldı ve dünyanın yenilenebilir enerjiye nasıl geçebileceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.Musk, sunumunda Tesla'nın insansı robotlara yönelik Optimus projesi hakkında bilgi verdi. İzleyicilere gösterilen bir videoda birkaç robot yer aldı.Milyarder CEO, "Gerçek dünya yapay zekasında en gelişmiş olanı biziz. Gerçek dünya yapay zekasını çözme konusunda Tesla'nın yakınında bile kimsenin olduğunu sanmıyorum" dedi.Optimus teknolojisinin Tesla'nın kendi kendine sürüş kabiliyetini geliştirmesiyle ortaya çıktığını kaydeden Musk, "Otomobiller tekerlekler üzerinde duran birer robot ve bu da ayaklar üzerinde duran bir robot" değerlendirmesini yaptı.Etkinliğin sonundaki bir soru-cevap kısmında Musk, 'üretken yapay zekanın otomobil yapmaya nasıl yardımcı olabileceği' yönündeki soruya yanıt verdi.Bunun yakın vadede Tesla tarafından kullanılacağını düşünmediğini ifade eden Musk, algoritmaların daha iyi otomobiller yapabildiği "Hiçbirimiz çalışmayacağız, rahat edeceğiz. Yapay zeka beni strese sokuyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230228/elon-musk-yeniden-dunyanin-en-zengini-1067587644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343129_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_401db2c0d9be48c94f3eaabd8d8997dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, yapay zeka, tesla
elon musk, yapay zeka, tesla

Elon Musk: Yapay zeka beni strese sokuyor

16:47 02.03.2023
© CARINA JOHANSENElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© CARINA JOHANSEN
Abone olTelegram
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketini 'yapay zeka konusunda dünya lideri' olarak tanımladı. Buna rağmen daha sıkı denetim uygulanması gerektiğini söyleyen Musk, yapay zekanın kendisini 'strese soktuğunu' ifade etti.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, dün ABD'nin Teksas eyaletindeki Gigafactory'de yapay zeka konusunda yorum yaptı.
Tesiste yatırımcılara bir sunum yapan Tesla yöneticileri, elektrikli otomobil üretimi ve işletmesinin çeşitli yönlerini ele aldı ve dünyanın yenilenebilir enerjiye nasıl geçebileceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Musk, sunumunda Tesla'nın insansı robotlara yönelik Optimus projesi hakkında bilgi verdi. İzleyicilere gösterilen bir videoda birkaç robot yer aldı.
Milyarder CEO, "Gerçek dünya yapay zekasında en gelişmiş olanı biziz. Gerçek dünya yapay zekasını çözme konusunda Tesla'nın yakınında bile kimsenin olduğunu sanmıyorum" dedi.
Optimus teknolojisinin Tesla'nın kendi kendine sürüş kabiliyetini geliştirmesiyle ortaya çıktığını kaydeden Musk, "Otomobiller tekerlekler üzerinde duran birer robot ve bu da ayaklar üzerinde duran bir robot" değerlendirmesini yaptı.
Etkinliğin sonundaki bir soru-cevap kısmında Musk, 'üretken yapay zekanın otomobil yapmaya nasıl yardımcı olabileceği' yönündeki soruya yanıt verdi.
Bunun yakın vadede Tesla tarafından kullanılacağını düşünmediğini ifade eden Musk, algoritmaların daha iyi otomobiller yapabildiği "Hiçbirimiz çalışmayacağız, rahat edeceğiz. Yapay zeka beni strese sokuyor" diye konuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
EKONOMİ
Elon Musk yeniden dünyanın en zengini
28 Şubat, 10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала