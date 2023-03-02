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Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T17:26+0300
2023-03-02T17:40+0300
türkiye
ekşi sözlük
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim yasağı
mahkeme
sözlük
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Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'e 21 Şubat tarihinde erişim engeli getirmişti.Karara ilişkin açıklama yapan Ekşi Sözlük "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" demişti.
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ekşi sözlük, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, mahkeme, sözlük
ekşi sözlük, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, mahkeme, sözlük

Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı

17:26 02.03.2023 (güncellendi: 17:40 02.03.2023)
© Fotoğraf : Ekşi Sözlük / Ekşi Sözlük
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Fotoğraf : Ekşi Sözlük /
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Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.
Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'e 21 Şubat tarihinde erişim engeli getirmişti.
Karara ilişkin açıklama yapan Ekşi Sözlük "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" demişti.
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
TÜRKİYE
Ekşi Sözlük'ten erişim engeliyle ilgili açıklama: Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız
23 Şubat, 17:54
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