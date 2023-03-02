https://sputniknews.com.tr/20230302/eksi-sozluke-erisim-engeli-karari-kaldirildi--1067727212.html
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T17:26+0300
2023-03-02T17:26+0300
2023-03-02T17:40+0300
türkiye
ekşi sözlük
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim yasağı
mahkeme
sözlük
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Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'e 21 Şubat tarihinde erişim engeli getirmişti.Karara ilişkin açıklama yapan Ekşi Sözlük "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/1067427036.html
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ekşi sözlük, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, mahkeme, sözlük
ekşi sözlük, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, mahkeme, sözlük
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı
17:26 02.03.2023 (güncellendi: 17:40 02.03.2023) Abone ol
Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.
Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'e 21 Şubat tarihinde erişim engeli getirmişti.
Karara ilişkin açıklama yapan Ekşi Sözlük "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" demişti.