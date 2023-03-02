https://sputniknews.com.tr/20230302/eksi-sozluke-erisim-engeli-karari-kaldirildi--1067727212.html

Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı

Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı

Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T17:26+0300

2023-03-02T17:26+0300

2023-03-02T17:40+0300

türkiye

ekşi sözlük

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

mahkeme

sözlük

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Sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’e uygulanan erişim engeli, mahkeme kararıyla kaldırıldı.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'e 21 Şubat tarihinde erişim engeli getirmişti.Karara ilişkin açıklama yapan Ekşi Sözlük "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230223/1067427036.html

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ekşi sözlük, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, mahkeme, sözlük