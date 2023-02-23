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Ekşi Sözlük'ten erişim engeliyle ilgili açıklama: Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız
Ekşi Sözlük'ten erişim engeliyle ilgili açıklama: Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız
Ekşi Sözlük tarafından internet sitesine getirilen erişim engeli ile ilgili "Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız' açıklaması yapıldı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T17:54+0300
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Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından erişim engeli kararına yönelik bir açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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ekşi sözlük, twitter , açıklama
ekşi sözlük, twitter , açıklama

Ekşi Sözlük'ten erişim engeliyle ilgili açıklama: Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız

17:54 23.02.2023 (güncellendi: 18:02 23.02.2023)
© Fotoğraf : Ekşi SözlükEkşi Sözlük
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Fotoğraf : Ekşi Sözlük
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Ekşi Sözlük tarafından internet sitesine getirilen erişim engeli ile ilgili "Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız' açıklaması yapıldı.
Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından erişim engeli kararına yönelik bir açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"BTK ile konuyla ilgili görüşme sağlayabildik ve ayrıca karar numarasını daha önce sizle paylaştığımız sulh ceza hakimliği kararını da elden tebliğ aldık. Alınan karar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlügü'nün yazısı ile .5651 sayılı kanunun 8/a maddesi uyarınca verilmiş olup; herhangi bir içerik bu karara dayanak gösterilmemiştir.

Sitemizin tamamının engellenmesine gerekçe olarak, Ekşi Sözlük yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, her ne kadar sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları ekşi sözlük yönetimi tarafından yerine getirilse de bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığından bahiste kamu düzeninin etkilendiği, özellikle deprem sonrasında askeriye ve devlet kurumları hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğunun tespiti ile site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetiminin sağlanmadığı, zararlı paylaşımların ve yorumların Ekşi Sözlük yönetimi tarafından engellenmediği hususları gösterilmiştir.

Gerekçede de işaret edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi bir internet sitesi olarak mahkeme kararlarını uyguluyor ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerimizi hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bununla birlikte son olarak yaşanılan felaket gibi toplumsal olaylarda moderasyon etkinliğimizi en üst kapasitede kullanıyoruz. Tıpkı gsm operatörlerinin yığılma nedeniyle çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına benzer şekilde, bu gibi olaylarda içeriklerin normalden çok daha hızlı artması nedeniyle müdahale hızı yavaşlayabiliyor. Bu yığılmaların önüne geçmek için çalışmalarımız olacak. Ancak, herkesin kabul edeceği üzere bu durumlarda dahi müdahale hızımız karşılaştırabileceğimiz her türlü sosyal medya platformundan daha hızlı. Kullanıcılarımız ve okuyucularımızla aynı hassasiyetlere sahibiz. Bu gibi büyük olaylarda sorumluluğumuzu yalnızca kanunun sınırladığı çerçevede görmüyoruz, insani olarak da hızlı bir biçimde aksiyon alma gayreti gösteriyoruz. Her ne kadar, yer sağlayıcı olarak kanunun tarafımıza vermiş olduğu sorumluluk sınırlı olsa da, toplumda infiale yol açacak içerikler konusunda hassasiyet gösteriyor, bu türden başlık ve içeriklere müdahalede bulunuyoruz. Müdahalelerimizde herhangi bir kesimi, düşünceyi yahut kişiyi ayırmıyor her zaman çok sesliliği korumaya çalışıyoruz. Her ne kadar bu çaba günümüzde herhangi bir kesimi mutlu etmiyor olsa da, amacımız birilerini mutlu etmekten ziyade toplumsal hafıza kaydının her kesimden insanın düşüncesini aktarması yoluyla tutulması.

Karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağız.

Herhangi bir gelişme olması halinde sizlerle paylaşacağız. Bu ana kadar gösterdiğimiz tüm destek için teşekkür ederiz.

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