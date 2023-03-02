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Çifte vatandaşlığa sahip Rus araba yarışçılarına Rusya’nın Ukrayna’daki harekatını kınama zorlaması
Çifte vatandaşlığa sahip Rus araba yarışçılarına Rusya’nın Ukrayna’daki harekatını kınama zorlaması
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), diğer ülkeler adına uluslararası yarışmalara katılan Rus ve Belaruslu araba yarışçılarından, Rusya’nın Ukrayna’daki... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T04:13+0300
2023-03-02T04:13+0300
spor
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
araba
yarış
bildirge
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belarus
otomobil
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FIA’nın sitesindeki haberde, “FIA’nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkesine bağlı kalmalarını zorunlu kılan bildirgeyi imzalamayan çifte vatandaşlığa sahip Rus veya Belaruslu araba yarışçıları veya yetkililerin yarışmalara katılmasına izin verilmeyecek” ifadesine yer verildi.Geçen şubat ayı ortasında, çifte vatandaşlığa sahip Rus ve Belaruslu araba yarışçılarının uluslararası yarışmalara katılımı için kurallar yumuşatılmıştı.FIA ayrıca, Mart 2022’de, Rusya ve Belarus’ta araba yarışlarının yapılmasını yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-ukraynadaki-durum-nedeniyle-abddeki-ohali-uzatti-1067680070.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, araba, yarış, bildirge, imza, belarus, otomobil
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, araba, yarış, bildirge, imza, belarus, otomobil

Çifte vatandaşlığa sahip Rus araba yarışçılarına Rusya’nın Ukrayna’daki harekatını kınama zorlaması

04:13 02.03.2023
© Fotoğraf : INSTAGRAMRus araba yarışçısı buz üstünde dünya rekoru kırdı
Rus araba yarışçısı buz üstünde dünya rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© Fotoğraf : INSTAGRAM
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), diğer ülkeler adına uluslararası yarışmalara katılan Rus ve Belaruslu araba yarışçılarından, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini kınayan bildirgeyi imzalamasını talep etti.
FIA’nın sitesindeki haberde, “FIA’nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkesine bağlı kalmalarını zorunlu kılan bildirgeyi imzalamayan çifte vatandaşlığa sahip Rus veya Belaruslu araba yarışçıları veya yetkililerin yarışmalara katılmasına izin verilmeyecek” ifadesine yer verildi.
Geçen şubat ayı ortasında, çifte vatandaşlığa sahip Rus ve Belaruslu araba yarışçılarının uluslararası yarışmalara katılımı için kurallar yumuşatılmıştı.
FIA ayrıca, Mart 2022’de, Rusya ve Belarus’ta araba yarışlarının yapılmasını yasaklamıştı.
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