https://sputniknews.com.tr/20230302/cifte-vatandasliga-sahip-rus-araba-yariscilarina-rusyanin-ukraynadaki-harekatini-kinama-zorlamasi-1067690280.html

Çifte vatandaşlığa sahip Rus araba yarışçılarına Rusya’nın Ukrayna’daki harekatını kınama zorlaması

Çifte vatandaşlığa sahip Rus araba yarışçılarına Rusya’nın Ukrayna’daki harekatını kınama zorlaması

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), diğer ülkeler adına uluslararası yarışmalara katılan Rus ve Belaruslu araba yarışçılarından, Rusya’nın Ukrayna’daki... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T04:13+0300

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2023-03-02T04:13+0300

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FIA’nın sitesindeki haberde, “FIA’nın barış ve siyasi tarafsızlık ilkesine bağlı kalmalarını zorunlu kılan bildirgeyi imzalamayan çifte vatandaşlığa sahip Rus veya Belaruslu araba yarışçıları veya yetkililerin yarışmalara katılmasına izin verilmeyecek” ifadesine yer verildi.Geçen şubat ayı ortasında, çifte vatandaşlığa sahip Rus ve Belaruslu araba yarışçılarının uluslararası yarışmalara katılımı için kurallar yumuşatılmıştı.FIA ayrıca, Mart 2022’de, Rusya ve Belarus’ta araba yarışlarının yapılmasını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-ukraynadaki-durum-nedeniyle-abddeki-ohali-uzatti-1067680070.html

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, araba, yarış, bildirge, imza, belarus, otomobil