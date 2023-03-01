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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-ukraynadaki-durum-nedeniyle-abddeki-ohali-uzatti-1067680070.html
Biden, Ukrayna'daki durum nedeniyle ABD'deki OHAL’i uzattı
Biden, Ukrayna'daki durum nedeniyle ABD'deki OHAL’i uzattı
ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki olağanüstü hali (OHAL) bir yıl daha uzattığı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T22:09+0300
2023-03-01T22:09+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
ohal
olağanüstü hal (ohal)
ukrayna
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da yaşanan olaylar nedeniyle daha önce ilan edilen ve Rusya'ya yönelik yaptırımların yasal dayanağı olarak kullanılan olağanüstü hali bir yıl daha uzattı.İdarenin yayınladığı Biden’ın açıklamasında, “13660 sayılı Kararname ile ilan edilen ulusal olağanüstü hal rejimini bir yıllığına uzatıyorum” ifadelerine yer verildi.ABD Başkanı ayrıca Kongre’ye yönelik bir bildirimde, kendisine göre durumun ‘ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için alışılmadık ve istisnai bir tehdit oluşturmaya’ devam ettiğini ifade etti.6 Mart 2014 tarihinde 13660 sayılı Kararname ile ilan edilen olağanüstü hal daha sonra yine 2014, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere birçok kez genişletilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-beyaz-saray-doktoru-jackson-biden-abd-icin-tehdit-olusturuyor-1067622726.html
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abd, joe biden, ohal, olağanüstü hal (ohal), ukrayna
abd, joe biden, ohal, olağanüstü hal (ohal), ukrayna

Biden, Ukrayna'daki durum nedeniyle ABD'deki OHAL’i uzattı

22:09 01.03.2023
© AP Photo / Susan WalshJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki olağanüstü hali (OHAL) bir yıl daha uzattığı bildirildi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da yaşanan olaylar nedeniyle daha önce ilan edilen ve Rusya'ya yönelik yaptırımların yasal dayanağı olarak kullanılan olağanüstü hali bir yıl daha uzattı.
İdarenin yayınladığı Biden’ın açıklamasında, “13660 sayılı Kararname ile ilan edilen ulusal olağanüstü hal rejimini bir yıllığına uzatıyorum” ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı ayrıca Kongre’ye yönelik bir bildirimde, kendisine göre durumun ‘ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için alışılmadık ve istisnai bir tehdit oluşturmaya’ devam ettiğini ifade etti.
6 Mart 2014 tarihinde 13660 sayılı Kararname ile ilan edilen olağanüstü hal daha sonra yine 2014, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere birçok kez genişletilmişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
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Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden, ABD için tehdit oluşturuyor
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