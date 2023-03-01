https://sputniknews.com.tr/20230301/biden-ukraynadaki-durum-nedeniyle-abddeki-ohali-uzatti-1067680070.html

Biden, Ukrayna'daki durum nedeniyle ABD'deki OHAL’i uzattı

Biden, Ukrayna'daki durum nedeniyle ABD'deki OHAL’i uzattı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkedeki olağanüstü hali (OHAL) bir yıl daha uzattığı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T22:09+0300

2023-03-01T22:09+0300

2023-03-01T22:09+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

ohal

olağanüstü hal (ohal)

ukrayna

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da yaşanan olaylar nedeniyle daha önce ilan edilen ve Rusya'ya yönelik yaptırımların yasal dayanağı olarak kullanılan olağanüstü hali bir yıl daha uzattı.İdarenin yayınladığı Biden’ın açıklamasında, “13660 sayılı Kararname ile ilan edilen ulusal olağanüstü hal rejimini bir yıllığına uzatıyorum” ifadelerine yer verildi.ABD Başkanı ayrıca Kongre’ye yönelik bir bildirimde, kendisine göre durumun ‘ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için alışılmadık ve istisnai bir tehdit oluşturmaya’ devam ettiğini ifade etti.6 Mart 2014 tarihinde 13660 sayılı Kararname ile ilan edilen olağanüstü hal daha sonra yine 2014, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere birçok kez genişletilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-beyaz-saray-doktoru-jackson-biden-abd-icin-tehdit-olusturuyor-1067622726.html

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abd, joe biden, ohal, olağanüstü hal (ohal), ukrayna