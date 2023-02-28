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https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-beyaz-saray-doktoru-jackson-biden-abd-icin-tehdit-olusturuyor-1067622726.html
Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden, ABD için tehdit oluşturuyor
Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden, ABD için tehdit oluşturuyor
Eski Beyaz Saray doktoru ve ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Ronny Jackson, Başkan Joe Biden’ın ülke için tehdit oluşturduğunu belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
beyaz saray
ronny jackson
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Jackson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden’ın başkomutanımız olması ülkemiz için korkunç. Çoğu zaman nerede olduğunu bilmiyor ve günden güne bizi Rusya ve Çin’le topyekun savaşa yaklaştırıyor” diye yazdı.Jackson’un sözlerine göre, ABD liderinin “bilişsel işlevlerindeki düşüş nedeniyle insanlar ölebilir”.Daha önce Jackson, ABD idaresinin, Biden’in sağlık durumuyla ilgili gerçekleri sakladığını iddia etmişti.
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beyaz saray, ronny jackson, joe biden
beyaz saray, ronny jackson, joe biden

Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden, ABD için tehdit oluşturuyor

22:41 28.02.2023 (güncellendi: 22:45 28.02.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Eski Beyaz Saray doktoru ve ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Ronny Jackson, Başkan Joe Biden’ın ülke için tehdit oluşturduğunu belirtti.
Jackson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden’ın başkomutanımız olması ülkemiz için korkunç. Çoğu zaman nerede olduğunu bilmiyor ve günden güne bizi Rusya ve Çin’le topyekun savaşa yaklaştırıyor” diye yazdı.
Jackson’un sözlerine göre, ABD liderinin “bilişsel işlevlerindeki düşüş nedeniyle insanlar ölebilir”.
Daha önce Jackson, ABD idaresinin, Biden’in sağlık durumuyla ilgili gerçekleri sakladığını iddia etmişti.
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