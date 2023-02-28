https://sputniknews.com.tr/20230228/eski-beyaz-saray-doktoru-jackson-biden-abd-icin-tehdit-olusturuyor-1067622726.html

Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden, ABD için tehdit oluşturuyor

Eski Beyaz Saray doktoru Jackson: Biden, ABD için tehdit oluşturuyor

Eski Beyaz Saray doktoru ve ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Ronny Jackson, Başkan Joe Biden’ın ülke için tehdit oluşturduğunu belirtti. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

beyaz saray

ronny jackson

joe biden

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Jackson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden’ın başkomutanımız olması ülkemiz için korkunç. Çoğu zaman nerede olduğunu bilmiyor ve günden güne bizi Rusya ve Çin’le topyekun savaşa yaklaştırıyor” diye yazdı.Jackson’un sözlerine göre, ABD liderinin “bilişsel işlevlerindeki düşüş nedeniyle insanlar ölebilir”.Daha önce Jackson, ABD idaresinin, Biden’in sağlık durumuyla ilgili gerçekleri sakladığını iddia etmişti.

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beyaz saray, ronny jackson, joe biden