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https://sputniknews.com.tr/20230302/araca-intihar-notu-birakip-kaybolan-kisi-18-saat-sonra-kahvehanede-bulundu-1067724077.html
İntihar notu bırakıp kaybolan kişi 18 saat sonra kahvehanede bulundu
İntihar notu bırakıp kaybolan kişi 18 saat sonra kahvehanede bulundu
Muş'ta, kiraladığı araca "intihar" notu bırakıp kaybolan ve arama çalışmaları sonucu 18 saat sonra kahvehanede bulunan kişi, gözaltına alındı. 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T16:27+0300
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yaşam
intihar
muş
kahvehane
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Alınan bilgiye göre, kentte bir şirketten kiraladığı araçla Murat Nehri'nin kıyısına giden 33 yaşındaki 2 çocuk babası Ö.O, "İntihar ediyorum. Ölümümden kimse sorumlu değil" yazılı not bırakarak kayboldu.Kiralanan aracın saatlerce yolda sabit kaldığını fark eden ve Ö.O'ya ulaşamayan şirket yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hem Murat Nehri ve çevresinde hem de kent merkezinde arama çalışmalarına başladı.Yapılan araştırmalar sonucu 18 saat sonra kent merkezindeki bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ö.O, gözaltına alındı.Ö.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/astim-hastasiyim-esim-benimle-ilgilenmiyor-diyerek-esini-oldurdu-sonra-intihar-etti-1067410540.html
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intihar, muş, kahvehane
intihar, muş, kahvehane

İntihar notu bırakıp kaybolan kişi 18 saat sonra kahvehanede bulundu

16:27 02.03.2023 (güncellendi: 16:28 02.03.2023)
© AA / EGMAdana- Kahvehane
Adana- Kahvehane - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA / EGM
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Muş'ta, kiraladığı araca "intihar" notu bırakıp kaybolan ve arama çalışmaları sonucu 18 saat sonra kahvehanede bulunan kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte bir şirketten kiraladığı araçla Murat Nehri'nin kıyısına giden 33 yaşındaki 2 çocuk babası Ö.O, "İntihar ediyorum. Ölümümden kimse sorumlu değil" yazılı not bırakarak kayboldu.
Kiralanan aracın saatlerce yolda sabit kaldığını fark eden ve Ö.O'ya ulaşamayan şirket yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, hem Murat Nehri ve çevresinde hem de kent merkezinde arama çalışmalarına başladı.
Yapılan araştırmalar sonucu 18 saat sonra kent merkezindeki bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ö.O, gözaltına alındı.
Ö.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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